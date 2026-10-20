국힘 김태규 “검수원복 기다려달라” 발언에…민주당 김용민 “어이가 없네”

국민의힘 김태규 의원은 20일 국회 법제사법위원회의 대구·부산·울산 등 공소청 국정감사에서 “검수원복(검찰 수사권 원상복구)이 맞다고 생각한다”며 “우리 당이 집권하기만 기다려 달라”고 밝혔다.

국민의힘 김태규 의원이 20일 대구고법에서 열린 국정감사에서 질의하고 있다. 연합뉴스

김 의원은 이날 검찰의 보완수사권 폐지를 비판하며 “일선에서 수사 업무를 처리하는 경찰들도 보완수사권 폐지를 원하지 않는다”고 주장했다. 이어 “검사들도 개혁이라고는 하지만 심정은 똑같을 것”이라고 덧붙였다.

또한 “특정 정당에서 일방적으로 처리한 것이라 우리도 똑같은 힘이 생기면 뒤집어 놓을 생각”이라며 “보완수사권 회복이 아니라 검찰이 모든 수사권을 다 가지는 게 맞다”고 강조했다. 김 의원의 해당 발언 직후 더불어민주당 김용민 의원은 “어이가 없네”라고 반응하기도 했다.

이에 대해 이준범 울산지방공소청장은 “입법적으로 이미 결정된 사안”이라며 “현행 체계에서 국민이 겪을 수 있는 공백이나 권리 보호를 위해 적절한 방법을 찾아 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.

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