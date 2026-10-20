李, 국무회의 참석한 김지용에 “중수청 존재 의의·필요성 증명해달라”

이재명 대통령은 20일 김지용 초대 중대범죄수사청(중수청) 청장을 향해 “검찰개혁에 대해 국민들이 갖고 있는 우려와 불안을 해소하고, 최소한의 사회 질서를 공정하게 유지하는 이 중차대한 업무를 신속·엄정하게 수행해달라”고 당부했다.

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 모두발언에서 “이제 중수청이 독립적인 중대범죄 수사 기관으로 새 출발하게 된 만큼, 새로운 각오와 다짐이 필요해 보인다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “오늘 중수청장이 (국무회의에) 참석하셨을 것 같다”며 관련 언급에 나섰다. 우선 이 대통령은 “다시 한 번 강조해서 말씀드린다. 수사와 기소를 완전히 분리하고, 또 공소청과 중수청이 소속 부처까지 달리하는 검찰개혁이 제도적으로 완비됐다”고 짚었다.

김 청장을 향해선 “화이트칼라 범죄나 권력형 부패 범죄, 증권 금융 범죄 등 국민의 삶을 파괴하고 사회 질서를 어지럽히는 중대범죄에 대해서 네 편 내 편 가리지 말고 일체의 성역 없이 수사력을 총동원해서 엄단함으로써 중수청의 존재 의의와 필요성을 국민께 증명해달라”고 주문했다.

이 대통령은 김 청장에게 인사말을 할 수 있는 별도 시간을 제공하기도 했다. 김 청장은 “중수청을 성공적으로 정착시켜 검찰개혁을 완수하고, 국민 권익 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지