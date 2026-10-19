'영덕 웰니스 페스타' 성료, 음악·음식·한방·자연의 콜라보

경북 영덕군 고래불의 해변과 솔숲을 배경으로 음악과 음식, 한방, 자연을 주제로 한 다양한 웰니스 프로그램으로 꾸며진 ‘영덕 웰니스 페스타 2026’에 3일간 1만여명이 방문할 정도로 성황을 이뤘다.

19일 영덕군에 따르면 지난 16~18일까지 3일간 고래불국민야영장에서 열린 이번 축제제에서는 누적 1만여명의 방문객들이 공연과 체험, 먹거리를 즐기며 자연 속에서 휴식과 여유를 만끽했다.

지난 16~18일까지 고래불국민야영장에서 열린 ‘영덕 웰니스 페스타 2026’ 현장 모습. 영덕군 제공

특히 올해는 지역 주민 동호회 31개 팀이 축제 운영에 참여해 의미를 더했다.

주민들은 힐링체험마당에서 드론, 마음건강 관리, 커피 핸드드립 등 다양한 체험을 선보였으며, 웰니스 체험 라운지와 영덕콘서트에도 직접 참여해 축제를 풍성하게 만들었다.

지역사회단체와 요식업체가 운영한 웰니스 푸드 코트에서는 다양한 먹거리를 제공했으며, 올해 처음 도입한 즉석라면 부스도 인기를 끌었다.

또한 16일 개막식에서는 영덕 출신 남정석 셰프가 지역 식재료를 활용한 요리를 선보이고, ‘웰니스 마스터 키친’에 선정된 영덕물가자미 전문점 등 5개 업소에 대한 시상도 진행됐다.

웰니스 뮤직 콘서트도 축제에 활기를 더했다.

16일 순순희와 유성은, 17일 오드아이와 나윤권이 무대에 올라 관객들의 호응을 얻었으며, 영덕의 자연을 모티브로 꾸민 메인무대도 공연과 어우러져 눈길을 끌었다.

경북한의사회가 운영한 ‘한방 체험 클리닉’에도 방문객들의 발길이 이어졌다.

26개 부스에서 한의사들이 침과 추나요법, 틀정요법, 침스밴드, 약침 등 다양한 한방 치료를 선보였으며, 한방 뷰티존과 어린이 키 성장, 여성 건강 맞춤 관리 프로그램도 호응을 얻었다.

지난 16~18일까지 고래불국민야영장에서 열린 ‘영덕 웰니스 페스타 2026’ 현장 모습. 영덕군 제공

고래불의 자연환경을 활용한 치유 프로그램도 인기를 끌었다.

영덕문화관광재단이 사전 예약제로 운영한 ‘고래불 캠프 빌리지’에는 캠핑객 300여 명이 참여해 솔숲 캠핑과 해변 맨발걷기, 서프명상 등을 즐겼다.

18일 오전에는 재단이 기획한 ‘명사와 함께하는 영덕 블루로드’ 참가자 400여 명도 축제장을 방문해 다양한 웰니스 콘텐츠를 체험했다.

조주홍 영덕군수는 “축제장을 찾은 방문객들이 영덕의 자연 속에서 편안하게 쉬고 다양한 프로그램을 즐기는 모습을 보며 보람을 느꼈다”며 “앞으로도 영덕만의 자연환경과 지역자원을 활용한 웰니스 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.

한편, 행사 마지막 날인 18일 오후 2시 강풍주의보 발령에 따라 방문객 안전을 고려해 당초 종료 시각인 오후 4시보다 2시간 앞당겨 행사를 마무리했다.

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