'소방 재정 빨대’ 발언에 고개 숙인 추미애…국감장은 ‘아수라장’

추미애 경기도지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언 파장이 사과 이후에도 번지며 확산하고 있다. 야당의 거친 공세에 이어 징계 요구까지 나오는 등 정치권 안팎이 혼란에 빠져든 모양새다.

19일 오후 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사는 시작부터 파행 양상을 보였다. 당초 오전 10시로 예정된 국감은 추 지사가 고(故) 김진석 소방위의 영결식에 참석함에 따라 오후 1시로 연기됐다. 영결식을 치르고 국감장에 출석한 추 지사가 인사말에서 거듭 사과하며 고개를 숙였으나, 여야는 초반부터 고성과 삿대질을 주고받으며 충돌을 빚었다.

19일 오후 경기도청 율곡홀에서 열린 국토교통위 국감에서 추미애 지사와 공무원들이 묵념하고 있다. 경기도 제공

◆野 “‘사과를 바라시니까’는 2차 가해…정치 존재감만 부각”

국민의힘 김종양 의원은 첫 질의에서 “목숨을 걸고 봉사하는 제복 공직자에게 지울 수 없는 망언을 했다”며 “변명으로 버티다 순직자가 발생하자 빈소에서 ‘사과를 바라시니까’라는 식의 2차 가해를 했다. 속칭 ‘개사과’ 아니냐”고 맹폭했다. 김 의원은 또 “지사에 대한 평가가 도정보다 여의도 정치에서 존재감을 부각하는 데에만 마음이 가 있는 모습으로 집약된다”고 비판했다.

이에 추 지사는 “마음의 상처를 입으신 소방관 여러분께 진심으로 다시 한 번 사과드린다”며 고개를 숙였다.

일부 여당 의원들이 엄호에 나서며 장내는 아수라장으로 변했다. 더불어민주당 문정복 의원은 “당시 답변은 국가직으로 전환된 소방공무원 인건비와 사업비를 지방정부가 대부분 부담하는 구조적 재정 문제를 설명하는 과정에서 나온 것”이라며 “표현의 부적절성을 지적하는 것과 소방관을 예산 낭비 대상으로 여겼다고 단정하는 건 구분돼야 한다. 국감장이 정쟁의 소환대가 되어선 안 된다”고 반박했다.

이 과정에서 “추 지사 대변하러 왔느냐”는 등 고성이 오가며 국감장은 마비됐다. “냉정함을 유지해 달라”는 복기왕 민주당 감사반장의 중재에 회의는 가까스로 재개됐다.

19일 오후 경기도청 율곡홀에서 열린 국토교통위 국감. 경기도 제공

◆與 “국가직 소방 예산의 90% 지자체 부담…재정 쭉쭉 빨아”

이어진 질의에서도 논란은 식지 않았다. 국민의힘 김미애 의원은 “소방공무원 가슴에 피멍 들게 하는 발언으로 재정의 어려움을 표현하느냐”고 되물었다. 같은 당 유상범 의원도 “‘맥락을 보라’는 건 정치인에게 적절치 않다. 어떤 용어를 썼느냐는 그 용어를 통해 생각과 철학이 드러나기 때문에 비판받는 것”이라며 “추 지사의 발언에는 성격이 드러나는 것 같다”고 몰아붙였다.

반면 민주당 부승찬 의원은 “큰 잘못을 했지만, 충분히 사과했다. 소방 예산 90% 정도를 (소방이) 국가직임에도 지자체에 부담하니 재정을 쭉쭉 빨아먹는 것 아니냐. 이런 것을 국가 차원에서 해결해 주지 못하고 비난만 하면 답이 없지 않으냐”라고 반박했다.

부 의원은 “향후 몇 년간 교부단체로 전환이 안 되기에 비상 재정 상황을 끌고 갈 수밖에 없는 상황”이라며 “도에서 해야 할 광역 차원의 복지 서비스 같은 걸 거의 못하게 될 정도”라고 덧붙였다.

같은 당 전용기 의원도 “이번 논란은 민주당이 잘못했다. 그러나 바로잡는 것 역시 정부·여당이 해야 할 역할”이라고 강조했다.

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위 경기도 국감에서 지자체 재정 문제와 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하며 “소방이 가장 큰 골치 아픈 ‘재정 빨대’ 같다”고 말해 논란을 빚었다. 이어 17일에는 부천 공장 화재로 순직한 김 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 “제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고, 또 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다”고 말해 또다시 논란이 일었다.

19일 오전 부천체육관에서 진행된 순직소방공무원 영결식에서 추미애 경기지사가 분향하고 있다. 경기도 제공

◆경기 일부 與 의원 “더 시끄러워질까 봐 자제…도내 민심 안 좋아”

소방통합공무원노동조합은 19일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 추 지사를 향해 “부적절한 언행에 책임을 지고 즉시 사퇴하라”고 촉구했다. 이들은 “소방관은 빨대가 아니다. 최근 추 지사가 소방을 재정에 빨대를 꽂는 존재로 표현한 발언은 소방공무원들의 헌신과 희생을 충분히 헤아리지 못한 정제되지 않은 부적절한 언행”이라고 비판했다.

여당 내부에서도 추 지사의 대응을 놓고 불만이 이어졌다. 경기지역 국회의원들 사이에선 그동안 도 재정 문제와 현안을 다루는 과정에서 충분히 소통하지 않은 채 ‘자기정치’를 해왔다는 비판이 나왔다.

더불어민주당 부승찬 의원(왼쪽)과 추미애 경기도지사. 뉴시스

경기도에 지역구를 둔 한 민주당 의원은 “추 지사가 재정 문제를 지적할 때부터 ‘부도’라는 표현이 적절치 않고, 민주당이 해야 할 정책 방향과 어긋난다고 지적했다”며 “이런 일을 겪고 좀 바뀌었으면 좋겠는데 반복될 것 같다”고 우려했다. 그는 “애도의 시기라 부글부글 끓고만 있다”고 덧붙였다.

또 다른 경기지역 민주당 의원도 “이미 당 안팎으로 시끄러워 의원들이 집단으로 의견을 내면 더 시끄러워질까 봐 자제하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “부동산 등 설익은 정책으로 지지율이 떨어졌지만 추 지사에 대한 도내 민심 역시 좋지 않다”고 말했다.

국민의힘은 아예 추 지사에 대한 출당·징계 요구에서 주민소환으로 공세 범위를 넓혔다. 장동혁 대표는 이날 최고위원회의에서 “도민 혈세 빨아먹는 ‘재정 빨대’는 추미애 지사 본인”이라고 비판했다.

신동욱 최고위원은 “현행법으로도 도지사에 대한 주민소환이 가능하다”고 말했고, 박성훈 수석대변인은 민주당 지도부를 겨냥해 “국민의 마음이 풀리기를 기다릴 일이 아니라 분노를 자초한 책임부터 물어야 한다”고 주장했다.

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