“고깃집 천사를 찾아요”…장애인손님 단체식사 몰래 결제하고 사라진 손님

“고깃집 천사를 찾아요.”

인천의 한 복지시설 장애인들이 단체로 찾은 식당에서 60만원 상당의 음식값을 몰래 계산하고 홀연히 떠난 익명의 손님 사연이 전해졌다. 예상치 못한 베품을 받은 이들은 “저희가 받은 것은 단순히 한 끼의 식사가 아니다. 평생 잊지 못할 따뜻한 일을 겪었다”며 감사의 말을 남겼다.

지난 15일 제물포구한마음종합복지관 이용 장애인들 식사 당시의 모습. 김관택씨 제공.

19일 제물포구한마음종합복지관에 따르면 시설 이용 장애인과 자원봉사자 김관택씨(52) 등 27명은 지난 15일 ‘인천시티투어’ 청라투어 일정을 소화했다. 이후 드림파크 야생화단지와 청라호수공원 등지에서 나들이를 즐기고 서해구의 모 고깃집에 들렀다.

분주한 식사가 이뤄질 때 식당 직원이 김씨에게 다가와 “조금 전에 떠난 손님 한 분이 식비를 모두 계산하고 갔다”고 귀띔했다. 김씨는 “육회 7그릇까지 추가로 주문했다는 말을 들었다”며 “원래 밥값 41만원에 육회를 포함해 총 60만원을 말도 없이 누군가 결제한 것”이라고 설명했다.

복지관 관계자들은 부랴부랴 감사의 마음을 전하려 가게 측에 자초지종을 물었다. 하지만 선행을 베푼 손님은 별다른 정보를 남기지 않고 이미 떠난 상태였다. 김씨는 “복지시설에서 온 모습을 보며 뜻깊은 일을 하길 원했다는 이야기만 전해 들었다”고 덧붙였다.

이 식당은 복지시설 방문객들에 선의를 베풀려고 미리 준비했었다고 한다. 앞서 단체식사를 예약할 당시 소정의 할인가로 제공하려 결정한 것이었다. 고깃집 관계자는 선뜻 ‘통 큰 계산’을 한 손님에 대해 “종종 오시는 분으로만 알았다”고 기억했다.

김씨는 “우리 주변에 아무 인연이 없어도 온정을 베푸는 사람들이 아직 많다는 사실을 느끼게 해준 소중한 경험이었다”면서 “27명의 감사한 마음이 전해지길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지