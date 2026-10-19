李 “AI 국가 격차 줄이기 국제 공조 필요”

양극화 해소·포용 성장 등 논의
이재명 대통령은 19일 방한한 아자이 방가 세계은행그룹(WBG) 총재를 만나 인공지능(AI) 발전에 따른 국내외 격차 완화와 포용 성장 방안을 논의했다. 이 대통령은 “각국 정부의 최대 과제는 양극화 해소에 있다”며 “성장의 과실을 골고루 나누고 불평등과 격차를 완화해야 지속적인 성장이 가능하다”고 강조했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 방가 총재를 접견하고 “WBG와 국제금융기구들이 불평등 완화와 포용 성장에 많은 관심을 갖고 국제사회에서 적극적인 역할을 해 달라”고 당부했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다. 방가 총재는 “세대 간 불평등 해소를 위해 각국이 청년층 일자리를 확대해야 한다”고 말했다.
방가 총재는 20일 서울에서 열리는 ‘글로벌 AI·디지털 서밋’을 계기로 한국을 찾았다. 이 대통령은 “이번 글로벌 서밋이 여러 나라의 경험과 지혜를 모아 AI의 혜택이 더 많은 사람에게 돌아가는 계기가 되길 기대한다”고 말했다. AI 발전의 혜택뿐 아니라 부작용도 함께 살펴야 한다며 국내 계층 간 격차와 국가 간 격차를 줄이기 위한 국제 공조의 필요성도 강조했다.
세계은행의 활동에 대한 지원 의사도 밝혔다. 이 대통령은 접견 모두발언에서 “세계은행의 지금까지의 국제적 기여를 매우 높이 평가한다”며 “우리도 세계은행의 업무에 좀 더 많은 기여를 하도록 노력하겠다”고 말했다.
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