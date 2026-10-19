李 “AI 국가 격차 줄이기 국제 공조 필요”

이재명 대통령은 19일 방한한 아자이 방가 세계은행그룹(WBG) 총재를 만나 인공지능(AI) 발전에 따른 국내외 격차 완화와 포용 성장 방안을 논의했다. 이 대통령은 “각국 정부의 최대 과제는 양극화 해소에 있다”며 “성장의 과실을 골고루 나누고 불평등과 격차를 완화해야 지속적인 성장이 가능하다”고 강조했다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 아제이 방가 세계은행그룹 총재와 접견에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대에서 방가 총재를 접견하고 “WBG와 국제금융기구들이 불평등 완화와 포용 성장에 많은 관심을 갖고 국제사회에서 적극적인 역할을 해 달라”고 당부했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다. 방가 총재는 “세대 간 불평등 해소를 위해 각국이 청년층 일자리를 확대해야 한다”고 말했다.



방가 총재는 20일 서울에서 열리는 ‘글로벌 AI·디지털 서밋’을 계기로 한국을 찾았다. 이 대통령은 “이번 글로벌 서밋이 여러 나라의 경험과 지혜를 모아 AI의 혜택이 더 많은 사람에게 돌아가는 계기가 되길 기대한다”고 말했다. AI 발전의 혜택뿐 아니라 부작용도 함께 살펴야 한다며 국내 계층 간 격차와 국가 간 격차를 줄이기 위한 국제 공조의 필요성도 강조했다.



세계은행의 활동에 대한 지원 의사도 밝혔다. 이 대통령은 접견 모두발언에서 “세계은행의 지금까지의 국제적 기여를 매우 높이 평가한다”며 “우리도 세계은행의 업무에 좀 더 많은 기여를 하도록 노력하겠다”고 말했다.

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