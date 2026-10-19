추미애 ‘소방 재정 빨대’ 발언으로 중수청에 피고발… “패륜적 망언”

중대범죄수사청(중수청)에 이른바 ‘소방 재정 빨대’ 발언으로 물의를 빚은 추미애 경기도지사에 대한 고발장이 접수됐다.

보수성향 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 19일 추 지사를 직권남용과 업무방해, 명예훼손 등 혐의로 중수청에 고발했다고 밝혔다.

추미애 경기도지사가 19일 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 인사말을 하며 최근 소방 관련 발언에 대해 사과하고 있다. 연합뉴스

추 지사는 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 지방자치단체 재정 문제와 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하며 “소방이 가장 큰 골치 아픈 ‘재정 빨대’ 같다”고 해 구설수에 올랐다.

논란이 일자 추 지사는 17일 경기 부천시 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 찾은 자리에서 “제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드린다”고 고개를 숙였으나, “사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다”고 해 재차 비판을 받았다.

서민위는 고발장에서 추 지사의 발언을 “패륜적 망언”이라며 “진정성이 없는 억지 사과는 고인을 두 번 죽이고 소방공무원의 자긍심에 큰 상처를 준 명예훼손에 해당한다”고 목소리를 높였다. 이들은 “14만명을 책임질 경기도지사로서 부적합하므로 신속하고 철저한 수사를 통해 엄벌해야 한다”고 촉구했다.

추 장관은 이날 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사 인사말에서 “최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께도 진심으로 사과드린다”고 했다. 그는 “소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 있다”며 “소방관의 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다”고 공언했다.

한편, 2일 출범한 중수청은 15일 김지용 초대 청장이 임명되면서 수사를 본격화할 채비를 갖췄다. 잇단 고소·고발 건을 수사 부서에 배당하는 한편, 전날에는 외국인 마약사범을 대상으로 ‘1호 신병확보’에 성공하기도 했다.

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