“갓끈 묶는 K-관광객”…경복궁, ‘한복 바르게 입기’ 캠페인 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

한복문화주간을 맞아 19일 서울 종로구 경복궁에서 열린 ‘2026 한복 바르게 입기’ 캠페인에서 외국인 관광객들이 서로 옷매무새를 다듬어 주고 있다. 문화체육관광부는 이날 경복궁 경회루에서 한복 대여점 24곳, 한복 콘텐츠 창작자 17명과 함께 '한복 바르게 입기 캠페인' 발대식을 열고, 전통한복의 형태와 올바른 착용법을 알렸다.

한복문화주간을 맞아 문화체육관광부가 경복궁 인근 한복 대여점 24곳, 한복 콘텐츠 창작자 17명과 함께 ‘한복 바르게 입기 캠페인’에 나섰다.

캠페인은 문체부와 국가유산청, 한국공예·디자인문화진흥원이 함께 추진했다. 김영수 문체부 제1차관은 발대식에 참석해 대여업계와 콘텐츠 창작자들의 참여를 독려했다.

고궁을 방문하는 관광객의 한복 체험이 늘었지만 일부 대여 한복은 전통한복의 고유한 형태를 제대로 반영하지 못한다는 지적이 있었다. 정부는 19일부터 25일까지 이어지는 ‘2026 한복문화주간’을 계기로 이번 사업을 마련했다.

한복문화주간을 맞아 19일 서울 종로구 경복궁에서 열린 ‘2026 한복 바르게 입기’ 캠페인에서 외국인 관광객들이 전시 부스를 살펴 보고 있다.

한복문화주간을 맞아 19일 서울 종로구 경복궁에서 열린 ‘2026 한복 바르게 입기’ 캠페인에서 외국인 관광객들이 전시 부스를 살펴 보고 있다. 문화체육관광부는 이날 경복궁 경회루에서 한복 대여점 24곳, 한복 콘텐츠 창작자 17명과 함께 '한복 바르게 입기 캠페인' 발대식을 열고, 전통한복의 형태와 올바른 착용법을 알렸다.

한복문화주간을 맞아 19일 서울 종로구 경복궁에서 열린 ‘2026 한복 바르게 입기’ 캠페인에서 외국인 관광객들이 기념촬영을 하고 있다. 문화체육관광부는 이날 경복궁 경회루에서 한복 대여점 24곳, 한복 콘텐츠 창작자 17명과 함께 '한복 바르게 입기 캠페인' 발대식을 열고, 전통한복의 형태와 올바른 착용법을 알렸다.

한복문화주간을 맞아 19일 서울 종로구 경복궁에서 열린 ‘2026 한복 바르게 입기’ 캠페인에서 외국인 관광객들이 기념촬영을 하고 있다. 문화체육관광부는 이날 경복궁 경회루에서 한복 대여점 24곳, 한복 콘텐츠 창작자 17명과 함께 '한복 바르게 입기 캠페인' 발대식을 열고, 전통한복의 형태와 올바른 착용법을 알렸다.

참여 대여점은 한복의 역사와 구성, 착용법을 설명한 다국어 소책자 ‘한복이야기’와 정보무늬 안내자료를 배포했다. 한국공예·디자인문화진흥원은 대여점 종사자에게 올바른 한복 착용법을 가르치는 교육도 운영했다.

김영수 차관은 대여업계와 창작자가 함께하는 캠페인이 경복궁의 올바른 한복 착용 문화 확산에 도움이 되기를 기대했다. 문체부는 한복문화주간 이후에도 캠페인을 이어가고 참여 업체를 확대할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지