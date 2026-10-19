‘재정 빨대’ 논란 추미애 “천근 무게로 새기겠다”…설화 종지부 찍나

‘소방 재정 빨대’ 발언과 빈소 조문 당시 ‘조건부 사과’ 화법으로 논란을 빚은 추미애 경기도지사가 19일 국정감사장에서 소방관들에게 재차 사과했다.

추 지사는 이날 국회 국토교통위원회의 경기도 국감 인사말에서 “최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다”고 말했다.

추미애 경기지사가 19일 오전 경기 부천시 부천체육관에서 엄수된 고 김진석 소방위 영결식에서 장례절차를 지켜보고 있다. 사진 공동취재단

이어 “(부천 공장화재로 순직한) 고(故) 김진석 소방관님의 마지막 길을 배웅하고 왔다. 참으로 안타까운 마음이다. 유가족과 소방 가족 여러분께 다시 한 번 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위 경기도 국감에서 지방자치단체 재정 문제와 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하며 “소방이 가장 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말해 논란을 빚었다.

이어 17일에는 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 “제 의도와 다르게 전달됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고, 또 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다”며 공식 사과에 나선 바 있다. 다만, ‘사과를 바라시니까’라는 표현이 조건부 화법이란 이유에서 논란을 키웠다.

추 지사는 19일 오전 부천시 도장공장 화재 현장에서 순직한 김진석 소방위(44)의 영결식에 앞서 취재진이 관련 입장을 묻자 “나중에 다시 말할 기회가 있을 것”이라며 즉답을 피했다. 이날 영결식은 도 최고 수준인 ‘경기도청장(葬)'으로 거행했다.

영결식에는 유가족들과 장의위원장인 추 지사를 비롯해 최용철 소방청장, 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장, 국회의원·도의원, 동료 소방관 등 2730여명이 참석했다.

추 지사는 영결사를 통해 “사랑하는 가족을 잃고 깊은 슬픔에 잠겨 계신 유가족 여러분께 머리 숙여 위로의 말씀을 드린다”며 “유가족의 깊은 슬픔과 김 소방위님의 이름을 가슴 속에 천근의 무게로 새기겠다”고 다짐했다.

이어 국감에 출석해 거듭 사과에 나섰다. 이날 국감에서도 재정 빨대 발언을 문제 삼는 야당 의원들의 반복된 질의에 “진심으로 사과드린다”며 고개를 숙였다.

전국공무원노조 소방본부 경기지부 관계자는 이날 오전 라디오방송에 출연, 추 지사의 사과에 대해 “일부 내용은 아쉬우나 사과 자체는 다행”이라는 입장을 내비쳤다.

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