여수서 케이블타이에 목 졸린 길고양이 잇따라 발견… 경찰 수사

전남광주 여수에서 케이블타이에 목이 조여진 길고양이들이 연이어 발견돼 동물보호단체가 경찰에 고발장을 접수하고 엄벌을 촉구하고 나섰다.

19일 전국길고양이보호단체연합에 따르면 단체는 약 3주 전부터 여수시 국립여수검역소 인근에서 목에 케이블타이가 채워진 길고양이들이 돌아다닌다는 주민 제보를 받고 지난 17일 현장에 출동해 고양이 2마리를 구조했다.

케이블타이에 목이 조여진 채 발견된 고양이. 연합뉴스

구조된 고양이 중 한 마리는 케이블타이 3개와 갈색 끈이 목을 옥죄어 깊은 상처를 입은 상태로 발견돼 여수시 유기동물보호소로 인계됐다. 다른 한 마리는 큰 외상이 없어 현장 조치 후 방사됐다.

단체는 흰색 케이블타이가 묶인 채 구토 증세를 보여 폐사 위기에 처한 또 다른 고양이 한 마리를 추가 추적 중이다. 단체는 동일인에 의한 반복적인 동물 학대 행위로 보고 전날 여수경찰서에 고발장을 제출했다.

황미숙 전국길고양이보호단체연합 이사장은 “말 못 하는 약한 생명의 목을 조여 고통스럽게 죽이려 한 행위는 장난이나 일탈로 넘어갈 수 없는 강력 범죄”라며 “사법 당국의 철저한 조사와 엄중한 처벌이 필요하다”고 강조했다.

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