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김지용 “수사 정치화 청산…국무회의 참석 여부는 논의”

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안경준 기자 eyewhere@segye.com

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김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장이 19일 국무회의 참석 여부를 두고 “법령 검토 및 관계기관 협의를 거쳐 결정하겠다”고 밝혔다.

 

김 청장은 이날 오전 8시50분 중수청이 있는 서울 중구 르네스퀘어 빌딩에 출근하며 정치적 중립 논란이 있었던 국무회의 참석 관련 질의에 대해 이같이 답했다. 김 청장은 “중수청 운영 방침에 대해 간단히 설명해 드리는 게 예의에 맞지 않나 싶어 이 자리에 섰다”며 중수청 운영 방안을 3가지로 정리했다.

김지용 초대 중대범죄수사청장이 19일 서울 중구 중대범죄수사청(중수청)으로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스
김지용 초대 중대범죄수사청장이 19일 서울 중구 중대범죄수사청(중수청)으로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

김 청장은 우선 중수청의 조기 안착을 강조했다. 그는 “전 차장에게 우리 중수청이 빨리 정상적 활동을 할 수 있도록 인적·물적 인프라를 빨리 완비해달라고 부탁했다”며 “빠른 시간 내에 안착시키도록 하겠다”고 말했다. 앞서 김 청장은 첫 출근 후 회의에서 중수청의 조기 안착을 위한 대응전담팀 구성을 지시했다. 대응전담팀은 중수청의 인력, 시설, 시스템 정비를 위해 마련된 일종의 태스크포스(TF)로, 전종민 중수청 차장이 팀장을 맡아 지휘한다.

 

이어 두번째로 ‘수사의 정치화 청산’을 강조했다.

 

김 청장은 “기존 검찰이 수사권 남용 등 여러가지 폐해가 있었는데 그 근저에는수사의 정치화가 원인이었지 않았나 생각이 든다”며 “중수청은 공정성, 중립성, 절차적 정의를 반드시 지켜 국민들이 걱정하지 않는 수사기관으로 자리매김하도록 하겠다”고 했다.

 

마지막으로 김 청장은 사회적 약자, 범죄 피해자 보호에서 나아가 국민의 권익 보호에 공백이 없도록 하겠다고 밝혔다.

 

김 청장은 “국민의 권익보호는 중수청의 근본 목표”라며 “성과를 도출해내고 그를 통해 국민들께서 왜 중수청이 있어야 하는지, 왜 중수청이 필요한지를 체감할 수 있도록 증명해내겠다”고 포부를 전했다.

 

인사청문회에서 언급한 책임수사제와 관련해선 “반드시 수사해서 기소를 목표로 하겠다는 건 아니다”라며 “수사해서 아니면 아닌 대로, 맞으면 맞는 대로 처리하겠다는 것”이라고 설명했다. 김 청장은 향후 매뉴얼을 만들어 책임수사제 시행방안을 구체화하겠다고 덧붙였다.

 

전날 서울지방중수청이 처음으로 마약관리법 위반 피의자 신병을 확보한 데 대해 “지금 인력으로도 수사는 충분히 가능하다”면서 “다만 앞으로 많은 사건이 접수될 텐데 그러려면 빠른 안착이 필요하다”고 했다.


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