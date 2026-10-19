승객이 두고 간 120만원과 명품 지갑 ‘슬쩍’…“SRT 객실장 해임 정당” 판결

승객이 열차에 두고 내린 현금과 명품지갑 등을 몰래 가져간 SRT 객실장 해임 처분은 정당하다는 법원의 판단이 나왔다.

SRT 열차. 사진은 기사 내용과 무관함. 뉴시스

19일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정1부(양상윤 부장판사)는 주식회사 SR(에스알)이 중앙노동위원회를 상대로 제기한 부당해고 구제 재심판정 취소 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다.

앞서 A씨는 SRT 열차 객실장으로 근무하던 2024년 2월, 열차 잔류 인원과 유실물 확인 등 업무를 수행하던 중 청소원을 통해 승객이 좌석에 두고 간 유실물을 습득했다.

A씨는 현금 120만원과 명품 지갑, 무선 이어폰 등을 유실물센터에 인계하지 않은 채 자택으로 가져갔고, 광주지방철도특사경은 A씨를 횡령 혐의로 송치했다.

수원지검(현 수원지방공소청) 성남지청은 피의사실은 인정되지만 A씨가 초범인데다 자백한점 그리고 피해자와 합의한 점 등을 들어 기소유예 처분했다.

같은해 7월 A씨 해임을 의결한 SR은 처분이 부당하다는 A씨의 부당해고 구제신청을 서울지방노동위원회가 받아들인 데 이어, 중노위 재심신청이 기각되자 법원에 행정 소송을 제기하기에 이르렀다.

재판부는 “해임처분이 징계재량권을 일탈한 과도한 처분으로 위법하다고 보기 어렵다”며 회사 측 손을 들어줬다.

근로자 징계 처분은 원칙적으로 징계권자의 재량이며, 사회 통념상 현저하게 타당성을 잃어야 징계 처분이 위법하다고 볼 수 있다는 대법원 판단을 인용했다.

재판부는 “A씨가 유실물을 자택으로 가져가 횡령한 것은 직무상 부여된 권한을 이용해 재산상 이득을 취한 것으로 비위의 정도가 중하다”며 A씨가 고의로 업무상 횡령을 저질렀다고 판단했다.

그러면서 “SR의 징계 운영세칙에 의하면 비위가 중하고 고의가 있는 경우 ‘파면’ 징계양정 기준이 적용된다”며 “원고가 징계양정 기준보다 한 단계 감경한 해임 처분은 징계양정 기준의 범위를 초과하지 않는다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지