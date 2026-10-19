'쌍둥이 판다' 루이·후이바오, 다음달 검역 시작…12월 중국행

올겨울 중국 이동을 앞둔 에버랜드 쌍둥이 자이언트 판다 루이바오와 후이바오가 다음 달 13일부터 한 달간 검역 절차에 들어간다. 관람객들은 검역 기간에도 제한적으로 쌍둥이 판다를 만날 수 있을 전망이다.

에버랜드 쌍둥이 자이언트 판다 루이바오(오른쪽), 후이바오. 에버랜드 제공

삼성물산 리조트부문 에버랜드는 19일 루이바오와 후이바오가 11월 13일부터 국제 이동에 필요한 야생동물 사전 검역을 시작한다고 밝혔다. 중국 이동은 12월 셋째 주로 예정돼 있다. 해외에서 태어난 판다는 만 4세 이전에 중국으로 이동해야 한다는 협약에 따라 2023년 7월생인 쌍둥이도 올해 중국으로 향한다.

과거 푸바오가 비공개로 검역을 진행했던 것과 달리 쌍둥이는 검역 중에도 제한적인 관람이 가능하다. 지난해 조성된 판다 세컨하우스가 외부와 차단된 독립 실내 방사장을 갖춰 검역 기준을 충족하기 때문이다.

에버랜드는 쌍둥이의 건강과 이송 준비 상황에 따라 공개 시간과 관람 방식을 조정할 계획이다. 마지막 공개일은 12월 11일로 예정됐으며, 정확한 이동 날짜와 장소는 기온과 현지 여건 등을 고려해 결정한다.

쌍둥이와의 작별을 위한 행사도 마련된다. 11월에는 강철원·송영관 주키퍼 등이 참여하는 ‘주키퍼 토크 콘서트’가 열린다. 사육사들은 미공개 성장 영상을 공개하고 육아 뒷이야기를 전할 예정이다. 이달 21일까지 인스타그램에서는 쌍둥이 사진 공모전이, 네이버 공식 팬카페 ‘주토피아’에서는 숏폼 영상 공모전이 진행된다. 우수작에는 에버랜드 이용권과 판다월드 우선입장권 등이 제공된다. 현장 성장 영상 상영회와 사육사들이 촬영한 영상 콘텐츠도 순차적으로 선보인다.

강철원 주키퍼는 “루이바오와 후이바오가 안전하고 건강하게 새로운 여정을 시작할 수 있도록 정성을 다해 돌보고 있다”며 “남은 시간 동안 많은 분들이 쌍둥이들과 따뜻한 추억을 나누시길 바란다”고 말했다. 루이바오와 후이바오는 2023년 7월 7일 아이바오와 러바오 사이에서 태어난 국내 첫 쌍둥이 판다 자매다. 출생 당시 각각 180g, 140g이었던 몸무게는 현재 90㎏ 안팎으로 늘었다.

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