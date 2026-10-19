김승수, 16세 연하 박혜연과 맞선 최종 커플…“더 만나보고 싶어”

SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

배우 김승수가 16세 연하 프리랜서 아나운서 박혜연과 맞선에서 서로를 최종 선택하며 핑크빛 분위기를 형성했다.

지난 18일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 김승수와 배우 송종호가 출연한 합숙 맞선의 최종 선택 결과가 공개됐다.

이날 김승수는 박혜연과 대화를 나누며 마음을 굳혔다. 그는 “같이 여러 가지를 할 수 있고, 잠깐이라도 이야기를 나눴을 때 교감이 잘 되는 사람인 것 같아서 좀 더 만나보고 싶은 마음이 들었다”며 박혜연을 선택한 이유를 밝혔다.

박혜연은 김승수와 송종호 두 사람의 선택을 동시에 받았다. 그는 “두 분 다 훌륭하셔서 어떤 선택을 해도 이해해 주시길 바란다”며 “짧은 시간이지만 공통분모를 찾았고 대화를 나눠보면 좋을 것 같다”고 말한 뒤 김승수를 택했다.

앞서 김승수와 송종호는 다른 여성 출연자에게 호감을 보였지만, 박혜연과 대화를 나눈 뒤 마음이 달라진 것으로 전해졌다. 두 사람의 선택이 엇갈릴 것이라는 예상과 달리 박혜연이 김승수를 선택하자 스튜디오에서도 놀라움이 터져 나왔다.

서장훈은 “공통분모 이야기를 해서 송종호인 줄 알았다”며 “오늘의 최고 반전은 김승수”라고 반응했다.

두 사람은 최종 선택에 앞서 결혼 이후의 생활을 떠올리게 하는 대화도 나눴다. 김승수가 신혼여행으로 가고 싶은 곳을 묻자 박혜연은 크로아티아를 언급하며 플리트비체 호수를 아직 가보지 못했다고 말했다.

김승수는 자신이 꼭 함께 가고 싶은 여행지로 아프리카 탄자니아를 꼽았다. 박혜연은 “여행 좋아하는 친구들이 아프리카가 좋다고 하더라. 궁금하긴 했다”며 “이제는 저도 누군가와 같이 여행하고 싶다”고 말했다.

이어 “여행 가고 싶으시면 제가 여행을 짜드리겠다”고 제안해 설렘을 더했다.

양가 어머니들의 반응도 눈길을 끌었다. 김승수의 어머니는 박혜연을 반갑게 맞이했고, 박혜연의 어머니 역시 두 사람의 만남을 허락했다.

김승수의 어머니는 박혜연에 대해 “싹싹하게 잘하더라”며 호감을 드러냈고, 아들과 이야기를 나누면서도 박혜연을 좋게 평가했다고 밝혔다.

방송에서는 두 사람의 선택이 맞아떨어지며 최종 커플이 탄생했다. 여기에 서장훈은 촬영 이후 두 사람이 실제로 연락처를 교환했다고 전하며 “이번에 잘됐으면 좋겠다”고 응원했다.

1973년생인 김승수와 1987년생인 박혜연은 14세 차이다.

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