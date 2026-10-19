[단독] 경찰 신변보호 받던 60대 여성 흉기 피습…용의자는 전남편

경기 성남시에서 경찰의 보호를 받던 60대 여성이 자택에서 흉기에 찔려 병원으로 이송됐다. 경찰은 사건 직전 피해자의 집을 찾았다가 달아난 전남편을 용의자로 보고 추적 중이다.

19일 경찰과 소방 등에 따르면 이날 오전 8시30분쯤 경기 성남시 분당구의 한 주택에서 60대 여성 A씨가 피를 흘린 채 발견됐다. 당시 A씨는 호흡은 있었지만 의사소통이 불가능한 상태였던 것으로 전해졌다.

경기 성남시에서 경찰의 보호를 받던 60대 여성이 자택에서 흉기에 찔려 병원으로 이송됐다. 경찰은 사건 직전 피해자의 집을 찾았다가 달아난 전 남편을 용의자로 보고 추적 중이다. 사진=연합뉴스

신고자인 A씨의 가족에 따르면 A씨의 전남편인 B씨는 이날 오전 8시5분쯤 A씨의 자택을 찾아가 A씨가 출근하기 전 현관문 앞에 기다리고 있다가 집 안으로 들어갔으며, 오전 8시23분쯤 현장을 떠난 것으로 알려졌다.

A씨의 가족은 현관문 폐쇄회로(CC)TV를 통해 B씨가 집에 들어갔다가 나오는 모습을 확인한 뒤 A씨와 연락이 닿지 않자 경찰에 신고했다.

특히 A씨는 이미 경찰의 신변안전조치 대상자로 등록돼 있었던 것으로 확인됐다. A씨는 3년 전 이혼한 B씨가 최근 다시 찾아와 집에서 가족들과 만나자고 요구하자 불안감을 느껴 지난 16일 경찰에 신변보호를 신청했다. 경찰은 이달 16일부터 다음 달 15일까지를 안전조치 기간으로 지정했고 A씨에게 신변보호용 스마트워치를 지급했다.

신고를 접수한 경찰이 곧바로 현장에 도착했지만 B씨는 이미 달아난 뒤였다. 경찰은 B씨의 소재를 파악하는 한편 정확한 사건 경위를 확인하고 있다.

이번 사건은 피해자가 전남편의 접근에 위협을 느껴 경찰에 신변보호를 요청한 지 불과 사흘 만에 발생했다는 점에서 경찰의 위험성 판단과 신변안전조치가 적절하게 이뤄졌는지 확인이 필요할 것으로 보인다.

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