대구 고속도로서 주한미군이 몰던 SUV 전도… 동승한 카투사 1명 사망 [사건수첩]

대구서 주한미군이 몰던 스포츠유틸리티차(SUV)가 고속도로 중앙분리대를 들이받고 뒤집히면서 함께 승차한 카투사 병사가 숨지는 사고가 발생했다.

19일 대구소방본부와 경찰 등에 따르면 이날 오전 5시 7분쯤 대구 달성군 하빈면 대평리 경부고속도로 칠곡분기점 대구방향 4차로 중 1차로를 달리던 모하비 SUV가 중앙분리대를 들이받은 뒤 오른쪽으로 뒤집히는 사고가 났다.

19일 대구서 주한미군이 몰던 스포츠유틸리티차(SUV)가 고속도로 중앙분리대를 들이받고 뒤집히면서 함께 승차한 카투사 병사가 숨지는 사고가 발생했다. 사진은 119 구급대 차량.

이 사고로 모하비에 타고 있던 주한미군 소속 20대 카투사가 숨졌다.

다른 20대 카투사는 중상으로 병원에 옮겨졌으며 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.

주한미군 소속 미국 국적 20∼30대 군인 2명은 경상을 입었다.

경찰에 따르면 이들은 칠곡군 지역에서 근무를 마친 뒤 퇴근하던 길이었던 것으로 나타났다.

당시 차량은 운전면허를 소지한 미국 국적 주한미군이 몰고 있던 것으로 파악됐다.

경찰은 해당 사고를 주한미군에 알린 상태다.

경찰 관계자는 "당시 비가 내리던 상황은 아니었다"며 "정확한 사고 경위를 조사중"이라고 말했다.

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