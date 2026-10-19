오정태 “현빈과 같은 얼굴로” 의사 “그러다 죽을 수도”

코미디언 오정태가 배우 현빈처럼 성형해달라고 요청했다가 의사로부터 수술 중 생명이 위험할 수 있다는 말을 들었던 일화를 공개했다.

오정태는 16일 방송된 KBS1 ‘아침마당’의 ‘퀴즈쇼! 천만다행’ 코너에 오나미, 오지헌, 오헌수와 함께 출연해 가족과 개그에 얽힌 이야기를 나눴다. 이날 방송은 ‘소문난 개그 DNA 오씨는 못 말려!’라는 주제로 진행됐다.

오정태는 과거 성형외과를 찾아 현빈과 같은 얼굴로 만들어달라고 요청했던 경험을 소개했다. 당시 제시받은 수술 견적은 4000만원이었다. 생각보다 저렴해서 감당할 수 있겠다고 생각했지만, 의사에게서 예상하지 못한 답변을 들었다고 설명했다.

KBS1 ‘아침마당’의 ‘퀴즈쇼! 천만다행’ 방송화면 캡처

그는 “당시 의사가 수술하다가 죽을 수도 있다고 했다”면서 “농담인지 진담인지 모르겠더라”고 웃음을 자아냈다.

오지헌도 자신의 견적을 공개했다. 그는 “나는 1300만원밖에 안 나왔다. 뼈가 예뻐서 돈이 많이 안 든다고 하더라”며 “뼈대는 괜찮은데 가죽이랑 잇몸이 잘못된 것”이라고 덧붙여 웃음을 더했다.

이날 오정태는 2011년 소녀시대 공연 도중 발생한 관객 난입 사건도 회상했다. 당시 그는 자신이 진행을 맡은 무대에서 소녀시대가 공연하던 중 한 남성이 무대 위로 올라오는 것을 목격했다.

오정태는 “당시 (무대에) 사람이 올라가길래 스태프인 줄 알고 뛰어갔다. 그런데 태연씨를 꽉 잡고 나오려고 하더라”고 당시 상황을 설명했다. 이어 그가 남성의 손을 잡고 태연을 풀어주려던 사이 경호원이 와서 상황을 정리했다고 밝혔다.

오정태는 사건이 알려진 뒤 자신이 ‘국민영웅’으로 불렸으며, 태연의 어머니로부터 감사 전화를 받기도 했다고 전했다. 또한 소녀시대 팬들에게 감사의 뜻으로 선물을 많이 받았다고 덧붙였다.

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