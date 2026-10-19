현대글로비스, 美 필라델피아 항만 확장 참여…완성차 보관능력 4000대 확대

현대글로비스가 미국 필라델피아 항만 확장 사업에 참여해 북미 동부 물류사업을 확대한다. 완성차 물류 부지를 늘리고 터미널 운영 사업에도 진출할 계획이다.

현대글로비스는 미국 펜실베이니아주 필라델피아 항만청(PhilaPort) 및 현지 개발사와 항만 확장 개발·완성차 터미널 운영 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

지난 13일 열린 미국 필라델피아 항만 확장 개발 발표 행사에서 (왼쪽 두번째부터) 스캇 코넬 글로비스 아메리카 최고경영자(CEO), 조쉬 샤피로 펜실베이니아주 주지사, 체렐 파커 필라델피아 시장 등이 기념촬영을 하고 있다. 현대글로비스 제공

필라델피아 항만청은 완성차와 컨테이너 터미널을 확장하는 사업을 추진 중이다. 현대글로비스는 이 사업의 완성차 부문에 참여해 자동차운반선 전용 선석을 확보하고 터미널 운영까지 사업 영역을 넓힐 예정이다. 이번 협약에는 기존 항만 부지 계약을 2056년까지 연장하고 신규 완성차 물류 부지를 확보하는 방안도 포함됐다.

현대글로비스는 2010년부터 필라델피아 항만에서 완성차 수출입 물류사업을 운영해 왔다. 2019년에는 약 64만㎡(19만평) 규모의 완성차 전용 야드인 ‘사우스포트’를 개소했다. 현재 항만 내 약 100만㎡(30만평)의 물류 부지에서 차량 3만3600대를 보관할 수 있다. 신규 부지 개발이 완료되면 운영 면적은 약 34만평으로 늘어난다. 차량 보관 능력도 3만7600대로 현재보다 4000대 증가한다.

필라델피아 항만은 현대글로비스가 미국 동부에서 완성차를 수출입하는 주요 거점이다. 현대글로비스는 이번 항만 확장을 계기로 자동차를 운송하고 보관하는 데서 나아가 터미널 운영에도 나설 계획이다. 또 자동차뿐 아니라 상용차와 건설기계 등 대형 화물의 운송을 늘리고, 플랜트 건설에 필요한 자재와 장비를 운송하는 사업도 확대할 방침이다.

현대글로비스 관계자는 “필라델피아를 미국 동부 물류 공급망의 핵심 허브로 발전시켜 나갈 계획”이라며 “고객사에 더욱 안정적이고 효율적인 통합 물류 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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