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김지용 중수청장 "국무회의 참석, 관계기관과 협의해 결정하겠다"

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김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장이 "수사의 정치화를 청산하겠다"며 사회적 약자 및 범죄 피해자 등 권익 보호에 힘쓰겠다고 강조했다.

 

김 청장은 19일 오전 8시50분께 서울 중구 소재 중수청 건물로 들어서며 이같이 밝혔다.

 

김지용 초대 중대범죄수사청장이 19일 서울 중구 중수청으로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다.
김지용 초대 중대범죄수사청장이 19일 서울 중구 중수청으로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다.

김 청장은 "과거 검찰(현 공소청)이 수사권 남용 등 여러가지 폐해가 있었는데 그 근저에는 수사의 정치화가 원인이었다"라며 "중수청은 공정성, 중립성, 절차적 정의를 반드시 지켜서 국민들이 걱정하지 않는 수사기관으로 자리매김하겠다"고 했다.

 

인사청문회에서 도입을 시사한 '책임수사제'를 두고는 "과거 검찰에 수사해서 송치하면 그 뒤에는 책임을 소홀히 하는 경향이 있는데 앞으로 그렇지 않게 책임 있게 하겠다"고 했다.

 

그러면서 "반드시 기소가 목표는 아니다"라며 "수사해서 아니면 아닌 대로, 맞으면 맞는 대로 처리하겠다는 것"이라고 부연했다.

 

출근 후 첫 지시를 내린 조기 안착 대응전담팀에 대해서도 거론했다.

 

김 청장은 "(전종민) 차장이 조기안착전담 TF(태스크포스) 팀장을 맡아줬다"며 "중수청이 정상적인 활동을 할 수 있도록 물적, 인적 인프라를 빨리 완비해달라고 부탁했고 빠른 시간 내에 안착시키겠다"고 했다.

 

아울러 사회적 약자 및 범죄 피해자 보호에도 만전을 기하겠다고 했다.

 

그는 "중수청의 근본 목표는 국민의 권익 보호"라며 "이러한 기본 방침을 토대로 실적과 성과를 도출해내고 국민들이 왜 중수청에 있어야 하는지 체감할 수 있게 증명하겠다"고 했다.

 

'국무회의에 참석할 의향이 있는지'를 묻는 취재진 질문에는 "관련 법령과 관계기관과 협의해 적절히 결정하겠다"며 말을 아꼈다.

 

김 청장은 '1호 구속에 따른 향후 수사 방향'에 대한 물음에는 "지금 인력으로도 충분히 수사는 가능하다"며 "앞으로 많은 사건이 접수될 것이고 그러려면 빠른 안착이 필요하다"고 답한 뒤 건물로 들어섰다.

 

서울지방중수청은 마약수사국(국장 이환우)은 전날 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 동남아 국적 A씨에 대한 구속영장을 발부받으며 '1호 신병 확보'에 성공했다.

<뉴시스>


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