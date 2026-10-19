김지용 중수청장 "국무회의 참석, 관계기관과 협의해 결정하겠다"

김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장이 "수사의 정치화를 청산하겠다"며 사회적 약자 및 범죄 피해자 등 권익 보호에 힘쓰겠다고 강조했다.

김 청장은 19일 오전 8시50분께 서울 중구 소재 중수청 건물로 들어서며 이같이 밝혔다.

김지용 초대 중대범죄수사청장이 19일 서울 중구 중수청으로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다.

김 청장은 "과거 검찰(현 공소청)이 수사권 남용 등 여러가지 폐해가 있었는데 그 근저에는 수사의 정치화가 원인이었다"라며 "중수청은 공정성, 중립성, 절차적 정의를 반드시 지켜서 국민들이 걱정하지 않는 수사기관으로 자리매김하겠다"고 했다.

인사청문회에서 도입을 시사한 '책임수사제'를 두고는 "과거 검찰에 수사해서 송치하면 그 뒤에는 책임을 소홀히 하는 경향이 있는데 앞으로 그렇지 않게 책임 있게 하겠다"고 했다.

그러면서 "반드시 기소가 목표는 아니다"라며 "수사해서 아니면 아닌 대로, 맞으면 맞는 대로 처리하겠다는 것"이라고 부연했다.

출근 후 첫 지시를 내린 조기 안착 대응전담팀에 대해서도 거론했다.

김 청장은 "(전종민) 차장이 조기안착전담 TF(태스크포스) 팀장을 맡아줬다"며 "중수청이 정상적인 활동을 할 수 있도록 물적, 인적 인프라를 빨리 완비해달라고 부탁했고 빠른 시간 내에 안착시키겠다"고 했다.

아울러 사회적 약자 및 범죄 피해자 보호에도 만전을 기하겠다고 했다.

그는 "중수청의 근본 목표는 국민의 권익 보호"라며 "이러한 기본 방침을 토대로 실적과 성과를 도출해내고 국민들이 왜 중수청에 있어야 하는지 체감할 수 있게 증명하겠다"고 했다.

'국무회의에 참석할 의향이 있는지'를 묻는 취재진 질문에는 "관련 법령과 관계기관과 협의해 적절히 결정하겠다"며 말을 아꼈다.

김 청장은 '1호 구속에 따른 향후 수사 방향'에 대한 물음에는 "지금 인력으로도 충분히 수사는 가능하다"며 "앞으로 많은 사건이 접수될 것이고 그러려면 빠른 안착이 필요하다"고 답한 뒤 건물로 들어섰다.

서울지방중수청은 마약수사국(국장 이환우)은 전날 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 동남아 국적 A씨에 대한 구속영장을 발부받으며 '1호 신병 확보'에 성공했다.

<뉴시스>

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