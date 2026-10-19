주우크라 대사대리 "北포로 송환, 최대한 비공개 유지 공감대"

한국과 우크라이나 정부가 북한군 포로 송환을 협의하는 과정에서 외부에 최대한 오래 공개하지 않는다는 공감대가 있었다고 주우크라이나 대사관이 18일(현지시간) 밝혔다.



윤지완 주우크라이나 대사관 대사대리(공사참사관)는 이날 주폴란드 대사관에서 열린 국회 외교통일위원회의 국정감사에서 "언제 공개할지는 서로 전혀 얘기하지 않았고 비공개 상태로 최대한 오래 유지되면 좋겠다는 의견이 많았다"고 말했다.

윤지완 주우크라이나 공사참사관이 18일(현지시간) 국회 외교통일위원회의 국정감사에서 화상으로 답변하고 있다. 아래 오른쪽은 태준열 주폴란드 대사. 연합뉴

윤 대사대리는 지난달 23일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회 연설에서 북한군 포로의 한국 송환을 공개한다는 사실을 대사관이 사전에 몰랐으며 우크라이나 측이 공개 이유에 대한 구체적 설명도 아직까지 내놓지 않고 있다고 전했다.



한국 정부는 포로 송환 사실이 공개된 뒤 우크라이나 측이 비공개 합의 자체를 부인하자 사과를 요구하며 지난 8일 박기창 주우크라이나 대사를 소환했다. 조현 외교부 장관은 이에 앞서 이달 6일 우크라이나로부터 "사과의 말도 들어있는 메시지도 받았다"며 "그러나 저희가 생각하는 수준과는 좀 차이가 있어서 단호한 조치를 취하고자 한다"고 말했다.



윤 대사대리도 "우리가 사과를 요구했고 그에 맞는 수준까지 명확한 사과를 하지 않았다고 판단한다"고 했다. 그러면서 "우크라이나가 우리나라 정부, 대통령의 의사 표현을 굉장히 엄중하게 받아들이고 있다"며 "지침에 따라 계속 의사를 전달하고 있고 우크라이나 외교부도 내부 협의 절차를 거쳐 긍정적 해결책을 도출하기 위해 노력 중"이라고 말했다.



그는 젤렌스키 대통령의 포로 송환 공개에 대해 "실무적으로 접촉하고 있던 우크라이나 쪽에서도 정확히 알지 못한 부분이 있는 것 같다"며 유엔 연설 내용이 우크라이나 외교 당국 안에서도 제대로 사전 공유되지 않았다는 취지로 말했다.

18일(현지시간) 국회 외교통일위원회 의원들이 주폴란드 대사관에서 국정감사를 하고 있다. 연합뉴스

윤 대사대리는 "우크라이나에서도 내부 협의가 없었다는 비판, 비공개 약속을 즉흥적으로 깬 데 대해 비판적 목소리가 많이 있다"고 말했다. 그러면서 "우크라이나 측에서 더 이상 반박은 없다. 비공개 합의가 있었다는 사실을 부인하지 못하는 상황으로 이해하고 있다"고 말했다.



윤 대사대리는 우크라이나 당국의 조치를 두고는 "대통령 발언에 대해 조정하고 반응하는 데 시간이 상당히 걸리는 것 같다"고 평가했다.



젤렌스키 대통령의 보좌관인 드미트로 리트빈은 포로 송환 공개 사흘 뒤 "그런 (비공개) 합의는 없었다. 사실이 아니다"라며 비공개 합의 자체를 부인했다. 안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 지난 12일 "종결된 사안이라고 생각한다"며 한국 정부의 사과 요구를 사실상 거부했다.



윤 대사대리는 비공개 합의를 서면 등으로 확실히 못박지 않아 외교 갈등이 불거진 것 아니냐는 지적에는 "외교적 합의를 문서화하는 건 사실상 조약"이라며 합의의 구체적인 증거를 공개하기는 어렵다고 답했다.



그는 두 나라 사이 외교 갈등에 대해 "포로 송환은 양측 모두 엄청나게 큰 성과라고 생각한다"며 "양국 관계가 안정적으로, 신뢰를 바탕으로 이뤄져야 하고 이 문제를 슬기롭게 해결해야 한다는 공감대가 있다"고 말했다.



폴란드·우크라이나·러시아·벨라루스 대사관을 대상으로 한 이날 국정감사에는 우크라이나 대사관 차석인 윤 공사참사관이 대사대리 자격으로 화상으로 출석했다. 이석배 주러시아 대사도 우크라이나군의 드론 공격으로 모스크바 공항이 폐쇄돼 화상으로 감사를 받았다.

<연합>

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