추미애 “재정 빨대” 발언 여파 지속···경기도당 “진정성 있는 사과 하라”

더불어민주당 서영석 경기도당위원장은 18일 “소방은 재정 빨대” 발언으로 물의를 빚은 추미애 경기지사를 향해 “진정성 있는 사과를 해주기 바란다”고 촉구했다.

서 위원장은 이날 경기도당 지역위원장 긴급 연석회의 모두발언에서 “우리 당 소속 도지사의 발언으로 소방공무원과 가족, 그리고 국민 여러분께서 깊은 상처를 받았다”며 이같이 밝혔다. 이어 “경기도당위원장으로서 그리고 경기도 국회의원의 한 사람으로서 진심으로 고개 숙여 사죄드린다”고 말했다.

추미애 경기도지사가 17일 경기 부천시 순천향대학교 병원 장례식장에서 부천 도장공장 화재 사망 소방관의 조문을 마친 뒤 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

서 위원장은 경기도와 경기도의회, 당 사이 소통 문제를 제기하며 ‘추미애 경기도’를 향해 거듭 포문을 열었다. 서 위원장은 “경기도와 도의회, 그리고 도정과 우리 당 사이의 소통이 원활하지 못하다는 목소리가 여러 차례 이어져 왔다”며 “이번 일도 결국 현장과 도민의 마음을 충분히 살피지 못한 데서 비롯됐다고 생각한다”고 했다. 그러면서 “경기도당은 도청과 도의회, 그리고 당 사이에서 막힌 소통의 길을 다시 잇는 다리가 될 것”이라고 했다.

추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 도의 재정 상황을 설명하면서 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 해 논란을 자초했다. 이후 부천 공장 화재 진압 작전에 투입됐던 고 김진석 소방위가 안타깝게 순직하면서 추 지사에 대한 비난 여론은 더욱 커졌다.

추 지사는 17일 김 소방위 빈소를 찾아 조문한 뒤 “제 의도와 다르게 전달이 됐다면 깊은 유감의 말씀을 드리고, 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다”고 했다.

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