주우크라 대사대리 “北포로 송환, 최대한 오래 비공개 공감대”

한국과 우크라이나 정부가 북한군 포로 송환을 협의하면서 이를 최대한 오래 비공개로 유지하자는 공감대가 있었다고 주우크라이나 대사대리가 18일(현지시간) 밝혔다.

윤지완 주우크라이나 대사관 대사대리(공사참사관)는 이날 주폴란드 대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 “언제 공개할지는 서로 전혀 얘기하지 않았고, 비공개 상태로 최대한 오래 유지되면 좋겠다는 의견이 많았다”고 말했다.

윤 대사대리는 지난달 23일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회 연설에서 포로의 한국 송환을 공개할 것을 사전에 몰랐으며, 우크라이나 측의 구체적인 설명도 아직 없다고 전했다. 윤 대사대리는 “우크라이나에서도 내부 협의가 없었다는 비판, 비공개 약속을 즉흥적으로 깬 데 대해 비판적 목소리가 많이 있다”며 “우크라이나 측에서 더 이상 반박은 없다. 비공개 합의가 있었다는 사실을 부인하지 못하는 상황으로 이해하고 있다”고 말했다.

윤 대사대리는 합의를 서면으로 명확히 하지 않아 갈등이 불거졌다는 지적에 “외교적 합의를 문서화하는 건 사실상 조약”이라며 구체적인 증거를 공개하기 어렵다고 답했다. 그는 “포로 송환은 양측 모두 엄청나게 큰 성과라고 생각한다”며 “양국 관계가 안정적으로, 신뢰를 바탕으로 이뤄져야 하고 이 문제를 슬기롭게 해결해야 한다는 공감대가 있다”고 강조했다.

정부는 우크라이나 측이 비공개 합의를 부인하자 사과를 요구하며 박기창 주우크라이나 대사를 소환했다. 이날 국감에는 대사관 차석인 윤 공사참사관이 대사대리 자격으로 화상 출석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지