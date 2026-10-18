현대제철 당진공장서 끼임사고… 40대 협력업체 근로자 숨져

충남 당진 현대제철 공장에서 설비 보수 작업을 하던 협력업체 소속 40대 근로자가 기계에 끼여 숨졌다.

사진=연합뉴스

18일 소방당국과 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시 40분쯤 당진시 송악읍 현대제철 당진공장에서 근로자 A씨가 공장 내 슬래그 처리 설비를 보수하던 중 기계에 끼이는 사고가 발생했다. 슬래그는 철강 생산 과정에서 발생하는 찌꺼기 등 부산물이다.

A씨는 현대제철 외주업체 소속으로, 사고 당시 슬래그 처리 설비 내부에서 보수 작업을 진행하고 있었던 것으로 파악됐다.

공장 관계자의 신고를 받고 출동한 119구급대는 A씨를 심정지 상태로 구조했다. A씨는 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 업무상과실치사와 중대재해처벌법 적용 여부 등도 검토 중인 것으로 전해졌다. 다만 설비가 어떤 상황에서 움직였는지 등 구체적인 사고 원인은 아직 확인되지 않았다.

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