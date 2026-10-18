송파 빌라 방화범, 건물주 딸이었다…불 지른 뒤 인근 맴돌아

서울 송파구의 한 다세대주택 주차장에 불을 지른 혐의로 체포된 30대 여성이 해당 건물주의 딸인 것으로 파악됐다. 이 여성은 라이터로 불을 붙인 뒤에도 현장 주변에 머물렀다.

18일 송파경찰서 등에 따르면 현주건조물방화 혐의로 현행범 체포된 A씨는 해당 다세대주택 건물주의 딸로, 부모와 같은 건물 다른 호수에 거주하는 것으로 조사됐다.

18일 오전 서울 송파구 문정동 다세대주택 화재 현장. 연합뉴스

A씨는 이날 오전 12시37분 송파구 문정동의 한 다세대주택 1층 필로티 구조 주차장에 쌓여 있던 종이상자에 라이터로 불을 붙인 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 A씨는 불을 붙인 뒤 현장 인근에 머물렀던 것으로 파악됐다.



소방당국에는 이날 오전 12시37분 “빌라 1층에서 불이 나고 있다”는 신고가 접수됐다.

이 불로 70대 주민을 포함한 8명이 연기를 흡입해 경상을 입었으며, 화상 환자는 없는 것으로 확인됐다. 주민 20명은 자력으로 대피했다. 불은 약 1시간30분 만에 꺼졌다.

주차장에 있던 차량 3대가 전소됐으며, 정확한 피해액은 현재 조사 중이다.

경찰은 A씨가 술에 취한 상태에서 불을 지른 것으로 보고 정확한 범행 경위와 동기를 조사하고 있다. A씨는 아직 구체적인 범행 동기에 대해 진술하지 않은 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “구속영장 신청을 검토하고 있다”고 말했다.

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