개미 죽이기냐 회사 살리기냐 솔리다임 상장 둘러싼 엇갈린 시선 [반도체 투자 리포트]

SK하이닉스의 미국의 낸드플래시 메모리 자회사 솔리다임이 기업공개(IPO) 시동에 들어간 것으로 알려졌다. SK하이닉스는 ‘확정된 것은 없다’라고 입장을 고수하고 있지만, 시장은 사실상 상장 준비 절차에 돌입한 것으로 분석한다. 반도체 호황에 올라서기 위한 자금 마련 취지로 알려졌다. 문제는 주주 반발이다. 주주들은 솔리다임 상장을 중복상장으로 받아들인다. 이는 곧 SK하이닉스의 주주가치 하락으로 이어질 것이라며 극렬히 분노하고 있다. 다만 이들 의견과 달리 미국 현지에선 상장이 필요하다는 목소리도 만만찮다. 반도체 투자 황금기에 재원을 마련한 뒤 빨리 투자에 나서야 회사가 더욱 가파른 속도로 성장할 수 있다는 이유에서다.

미국 솔리다임 본사 전경. 솔리다임 제공

19일 재계와 투자업계에 따르면 솔리다임 상장을 둘러싸고 SK하이닉스 주주들은 강하게 반발하고 있다. 이들이 반발하는 핵심 이유는 ‘내 몫’이 줄어든다는 데 있다. 지금은 솔리다임이 버는 돈이 고스란히 SK하이닉스 몫이지만, 신주를 발행해 외부 투자자에게 팔면 그만큼 이익을 나눠야 한다. SK하이닉스 주가에 담겨 있던 솔리다임의 가치가 솔리다임 주가로 옮겨갈 수 있다는 우려도 크다. 실제 상장설이 처음 보도된 직후인 지난 8월6일 SK하이닉스 주가는 하루 만에 10% 넘게 떨어졌다

지배구조 문제도 겹친다. 솔리다임 위로는 미국 중간법인 AI컴퍼니와 SK하이닉스, SK스퀘어, SK㈜가 차례로 있다. 이 중 세 곳이 이미 국내 상장사다. 솔리다임까지 상장하면 한 줄기에 상장사가 넷이 된다. 한국기업거버넌스포럼은 이를 “전 세계적으로 유례가 없는 5단 중복상장 시도”라고 비판하며 “지금은 추가적인 중복 상장을 모색할 때가 아니라 오히려 SK㈜→SK스퀘어→SK하이닉스의 ‘3단 중복 상장’ 해소를 고민할 때”라고 지적했다.

정치권도 가세했다. 더불어민주당 K-자본시장특위 위원장인 오기형 의원은 지난 15일 “해외 중복 상장에도 모회사 주주 보호 원칙은 적용되어야 한다”고 밝혔고, 민주당은 국정감사 이후 제도 보완을 검토할 방침이다. 국민의힘 나경원 의원도 “주주의 뜻을 먼저 묻고 주주 권익의 관점에서 솔리다임 상장을 신중히 전면 재검토해야 한다”고 요구했다.

◆기업 경쟁력 차원에서도 고려해야

다만, 기업 경쟁력 측면에서 상장을 고려해야 한다는 목소리도 적잖다. 마사히로 와카스기 블룸버그인텔리전스(BI) 선임 산업 애널리스트는 지난 15일 보고서에서 “솔리다임 상장의 이점이 SK하이닉스의 지배구조에 대한 우려를 넘어설 수 있다”고 평가했다. SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 D램에 막대한 투자를 이어가는 상황에서 솔리다임이 eSSD 증설과 연구개발 자금을 스스로 조달하면 모회사의 투자 여력이 커진다는 논리다. 특히 조달 자금으로 생산능력을 키워 솔리다임의 이익이 더 빠르게 늘면 지분율 하락 영향을 상쇄할 수 있다고 강조했다.

솔리다임이 엄밀히 말해 중복상장으로 보기 힘들다는 의견도 있다. 흔히 말하는 중복상장은 회사 내 사업부나 비상장 자회사를 물적분할 해 상장하는 경우를 뜻한다. 솔리다임은 SK하이닉스가 미국에서 별도 사업부를 인수한 회사다. 해외에서 인수한 회사를 해외 시장에 상장한 것을 중복상장으로 봐야하느냐는 것이다.

반도체 업계 관계자는 시장이 SK하이닉스의 가치를 D램과 HBM 경쟁력 중심으로 평가하는 만큼, 솔리다임의 가치가 충분히 반영돼 있는지는 따져볼 필요가 있다”며 “솔리다임이 별도 상장하는 과정에서 기업 가치를 제대로 인정받고, 이를 바탕으로 외부 자본을 유치한다면 SK하이닉스에 도움이 될 수 있다”고 말했다.

◆관건은 주가…장기 성장 증명해야

결국 답은 안정적인 주가 상승을 통한 주주 설득이다. 중복상장이 악재가 되지 않는다면 주주들도 크게 반대할 이유는 없다. 결국 솔리다임 상장이 SK하이닉스 주주가치에 장기적인 이익이 될 것이란 점을 시장에 설명해야 한다. 앞서 SK하이닉스는 솔리다임 상장설은 확정된 사항은 없으며, 장기적 주주가치를 기준으로 판단하겠다고 입장을 밝힌 바 있다.

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