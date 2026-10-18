[속보] 국힘 정점식 “김민석, 탄핵을 지지율 반전에 동원… 이기적인 정치 행태”

국민의힘 정점식 원내대표는 더불어민주당 김민석 대표가 지지층 결집을 위해 조희대 대법원장 탄핵 카드를 꺼내 들고 있다고 18일 비판했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 현안 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 현안 관련 기자간담회에서 “정책과 실력으로 위기를 타개하기보다 국가기구의 정상 가동을 멈춰 세우는 탄핵이라는 비상수단을 지지율 반전에 동원하겠다는 것”이라며 이같이 날을 세웠다.

이어 “국민과 국가보다 본인들의 정파적 이익을 우선시하는 이기적인 정치 행태”라고 쏘아붙였다.

정 원내대표는 “김민석 대표는 ‘정쟁국감’의 차원을 넘어 ‘탄핵국감’을 만들고 있다”며 “집권여당의 대표가 대법원장 탄핵 추진을 논의하겠다고 공식 선언하면서, 국감 전체가 ‘탄핵의 블랙홀’에 빨려 들어가고 있다”고 주장했다.

그리고는 “정부·여당 지지율이 추락한 원인은 민생파탄, 외교난맥, 민사참사”라며 “모두 본인들의 무능이 자초한 결과”라고 지적했다.

앞서 김 대표는 이른바 재제청 문제로 청와대와 갈등을 빚는 조 대법원장 관련 “탄핵에 대해서는 광범위한 요구가 이미 나오고 있다”며 “모든 방법과 어떤 경로를 올려놓고 논의하기 시작했다고 보면 된다”고 밝혔다.

그는 지난 16일 민주당 유튜브 방송 ‘민티 07’에 나와 조 대법원장 탄핵 문제 질문을 받은 후, 조 대법원장 탄핵 추진을 ‘탄핵의 ㅌ자’로 표현하며 이같이 답했다.

당 차원에서 조 대법원장 탄핵 추진 가능성을 열어두면서, 관련 논의가 시작됐다는 것을 사실상 공식화한 것으로 들렸다.

민주당은 역풍 등을 우려해 지도부와 당 차원에서 조 대법원장 탄핵 추진 언급에 신중했는데, 김 대표는 방송에서 “이제는 ‘사퇴하지 않으면 안 된다’는 이유를 정리해가고 있다”고 설명했다.

정 원내대표는 “거대 여당 대표가 3부요인 중 하나인 대법원장 탄핵 추진을 공식화한 것만으로도 발언 여파는 어마어마하다”며 “사실상 탄핵을 발의한 것이나 다름없는 무게감을 가진 발언”이라고 강조했다.

계속해서 “김민석 대표는 본인이 내뱉은 발언에 대해 엄중한 책임을 져야 할 것”이라며, “사법부와 대한민국의 운명을 본인들의 정치적 볼모로 잡아두지 말라”고 몰아붙였다.

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