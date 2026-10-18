“사과 바라시니” 추미애 사과에… 野 “사퇴 바라시니 사퇴하라” 맹공 [부천 공장 화재]

김민석 등 당 지도부 잇달아 사과
李, 빈소 찾아 옥조근정훈장 추서
秋도 조문 뒤 “폄훼할 의도 없어”
당원·지지자, 秋 징계 요구도 나와
장동혁, 秋 향해 “등 떠밀려 사과
12억대 관사 秋가 진짜 재정 빨대”
野 지도부도 조문… “희생 새길 것”
추미애 경기도지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언 파장이 커지면서 더불어민주당 김민석 대표가 당을 대신해 사과하고 이재명 대통령까지 순직 소방관 빈소를 찾아 조문하는 등 여권 수뇌부가 수습 전면에 나섰다. 추 지사가 뒤늦게 직접 사과했지만 민주당 당원·지지자 사이에서는 징계 요구까지 나왔고, 당내에서도 민심 악화를 우려하는 목소리가 이어졌다. 국민의힘은 추 지사의 사과 방식까지 문제 삼아 사퇴를 요구하며 공세 수위를 끌어올렸다.
민주당 지도부는 추 지사의 직접 사과에 앞서 당 차원의 사과부터 내놨다. 이용우 대변인이 16일 “상처받은 소방공무원과 가족 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝힌 데 이어 이주희 원내대변인도 재차 사과했다. 김 대표는 17일 “당 소속 도지사의 발언으로 상처받은 소방관과 국민 여러분께 당을 대신해 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 추 지사에게 “깊은 자성 어린 사과”를 요구했다. 당 소속 공직자의 부적절한 발언이 재발하지 않도록 조치하겠다고도 했다.
한병도 원내대표도 같은 날 김진석 소방위의 순직을 애도하며 “소방관들의 희생과 헌신에 합당한 예우를 다하는 것은 국가의 마땅한 책무”라고 밝혔다. 당 지도부가 추 지사 개인의 사과를 기다리지 않고 잇달아 사과와 애도 메시지를 낸 것은 순직 사고까지 겹치며 비판 여론이 여권 전체로 번지는 상황을 의식한 것으로 보인다.
이 대통령도 17일 부천 공장 화재 진압 중 순직한 김 소방위의 빈소를 찾아 조문하고 영정 앞에 옥조근정훈장을 추서했다. 방명록에는 “당신께서 지켜주신 안전한 일상 속에서 국민들은 님의 희생을 영원히 기억할 것입니다”라고 적었다. 김 소방위의 딸이 7살이라는 말을 들은 뒤 한동안 침묵한 것으로 전해졌다. 이 대통령은 엑스(X)에도 “고인과 남겨진 가족들을 생각하니 가슴이 참으로 아프다”며 애도의 뜻을 밝혔다.
추 지사는 같은 날 김 소방위 빈소를 찾아 유족을 위로한 뒤 국정감사 발언은 표현상의 실수였고 소방관을 폄훼할 의도는 없었다며 사과했다. 이후 SNS에도 별도 사과문을 올렸다. 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 지방재정 부담을 설명하며 “소방이 가장 큰, 골치 아픈 ‘재정 빨대’ 같다”고 말해 논란을 빚었다.
정성호 의원은 추 지사의 빈소 사과 직후 ‘입은 재앙을 부르는 문이고 혀는 몸을 베는 칼’이라는 뜻의 “구화지문 설참신도”를 인용하며 진심 어린 사과가 먼저라고 지적했다.
당내에서는 추 지사 책임론도 번졌다. 민주당 당원과 지지자를 대상으로 한 ‘추 지사 비상징계 연대청원서’가 온라인에 공유됐다. 청원인들은 ‘재정 빨대’ 발언과 복지예산 삭감, 관사·관용차 논란, 중대범죄수사청장 인사 문제에 대한 공개 비판 등을 징계 사유로 들며 중앙당의 조속한 처리를 요구했다. 추 지사를 ‘제2의 오세훈’이라고 지칭하며 민주당에 정치적 타격을 줬다고도 주장했다.
당내에서는 이번 논란이 다른 정치 현안에 미칠 영향을 놓고도 의견이 엇갈렸다. 한 중진 의원은 “추 지사의 발언은 최악의 시기에 나왔다”며 “야당이 계속 공격하겠지만 맞고 가는 수밖에 없다”고 했다. 또 다른 중진은 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련해 “지금은 민심의 흐름을 잘 봐야 한다”며 무리한 주장을 피해야 한다고 했다. 반면 수도권 의원은 조 대법원장 탄핵과 이번 논란은 “궤가 다르다”고 선을 그었다.
국민의힘은 추 지사의 사과 표현을 고리로 사퇴 공세에 나섰다. 장동혁 대표는 18일 SNS에서 “사과를 바라시니까”라는 표현을 겨냥해 “닷새 만에 등 떠밀려 내놓은 사과”라며 “‘사퇴’를 바라시니까 ‘사퇴’하라”고 했다. 12억원대 관사와 새 관용차 구입 등을 거론하며 “진짜 ‘재정 빨대’는 추미애 본인”이라고도 했다. 정점식 원내대표도 “남이 사과하라고 해서 사과하는 것은 진정한 사과라 할 수 없다”고 비판했다. 최보윤 수석대변인도 추 지사가 사과하면서 의도와 표현을 먼저 해명한 점을 문제 삼으며 책임 있는 자세를 요구했다.
장 대표와 정 원내대표 등 국민의힘 지도부는 이날 김 소방위 빈소를 찾아 조문했다. 장 대표는 “국민의 생명과 안전을 지키는 소방대원들의 안전은 국가가 지켜야 한다”고 말했다. 정 원내대표는 방명록에 “국민의 생명을 지키기 위한 고귀한 희생 가슴 깊이 새기겠습니다”라고 적었다.
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