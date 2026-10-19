외국인 근로자 대상 ‘휴일 이동클리닉’

전남광주통합특별시가 생업과 언어 장벽 등으로 평일 병원 방문이 어려운 외국인 근로자들의 건강권을 보호하기 위해 주말을 활용한 ‘찾아가는 이동클리닉’을 펼친다.



전남광주시는 18일부터 3주간 매주 일요일 나주시보건소, 목포시의료원, 순천의료원에서 순차적으로 ‘외국인 근로자 휴일 이동클리닉’을 운영한다고 밝혔다.



이번 사업은 통합특별시의 ‘외국인 안심병원 운영 사업’의 일환으로 전남도의사회 의료봉사단이 수탁 운영한다. 18일 나주시보건소를 시작으로 25일 목포시의료원, 11월 1일 순천의료원에서 차례로 진행된다.



현장에서는 결핵 검진, 혈액·건강검진, 독감 예방접종, 1차 진료 등 필수의료 서비스와 함께 보건교육, 구급약품 전달, 비자 상담, 미용·헤어컷 서비스 등 총 9개 민생지원 프로그램이 제공된다.



특히 대한결핵협회, 씨젠의료재단, 전남도약사회, 목포대학교, 동신대학교, 가족센터, 이주민지원기관 등 민·관·학 유관기관이 긴밀히 협력해 의료서비스는 물론 생활상담과 편의서비스까지 종합 지원한다. 이를 통해 외국인 근로자가 건강 상태를 점검하고 질병을 조기에 발견·예방할 수 있도록 돕는다.



신연식 시 외국인주민과장은 “바쁜 근무 여건으로 의료 사각지대에 놓이기 쉬운 외국인 근로자들에게 실질적인 도움을 주기 위한 사업”이라며 “유관기관과 협력해 외국인 주민들이 지역사회의 일원으로 건강하게 정착할 수 있도록 의료지원 체계를 더욱 강화하겠다”고 말했다.

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