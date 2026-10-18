퇴근후 한잔 … 아홉남자의 ‘신나는 위로’

공연을 보고 나면 함께 오고 싶은 사람이 떠오를 때가 있다. 뮤지컬 ‘콰이어 오브 맨’(사진)은 요즘 우울해 보이는 친구에게 보여주고 싶은 작품이다. 맥주 한 잔을 앞에 두고 노래를 듣다가 어느새 박자를 맞추고 큰 소리로 웃게 되는 저녁. 그런 시간을 선물할 수 있다.



무대는 오로지 펍이다. 누군가에게는 오랜 친구들과 어울리던 단골 술집을, 누군가에게는 이제 기억 속에만 남은 아지트를 떠올리게 한다. 누구나 마음속에 품고 있을 우정과 추억의 장소가 극장 안에 펼쳐지는 셈이다. 그곳에 모인 아홉 남자는 100분 내내 무대를 떠나지 않고 노래하고 춤추며 서로 다른 목소리로 펍을 채운다.

이 펍은 객석에서 바라보기만 하는 무대가 아니다. 공연 시작 전 관객은 무대 위에 올라 무알코올 맥주를 마시며 펍의 손님이 된다. 공연 중에도 배우들은 관객을 무대로 불러들이고 끊임없이 말을 건넨다. 객석과 무대의 구분을 유지하면서도 그 경계를 수시로 넘나드는 공연이다.



건즈 앤 로지스의 명곡 ‘웰컴 투 더 정글’로 문을 연 펍에는 귀에 익은 팝·록 명곡과 오리지널 스코어가 이어진다. 흥겨운 리듬으로 분위기를 끌어올리다가도 아카펠라의 화음에 귀를 기울이게 하고, 발라드로 서정을 일으킨다. 배우들은 피아노·기타·밴조·아코디언을 직접 연주하고 맥주잔과 의자, 대걸레까지 두드려 리듬을 만든다. 경쾌한 탭댄스도 일품이다.



뮤지컬이지만 서사는 거의 없다. 사건과 갈등이 쌓여 결말에 이르는 극이라기보다 음악과 춤을 중심에 둔 쇼에 가깝다. 아홉 남자가 지닌 저마다의 사연, 에세이의 한 대목처럼 이어지는 진행자의 해설이 곡과 곡 사이에 최소한의 서사를 놓는다. 그 빈자리를 채우는 것이 관객과의 교류다. 공연 전 나눈 맥주 한 잔, 공연 중 주고받는 말과 웃음이 이 펍에서 함께 시간을 보냈다는 감각을 만든다.



영국 에든버러 프린지 페스티벌에서 출발해 런던 웨스트엔드를 거친 작품이 한국어 무대로 옮겨오면서 인물과 사연에도 한국적인 맥락이 더해졌다. 배우들은 실명으로 무대에 서고, 후반부 ‘홈 스피치’는 배우들이 직접 쓴 ‘집’ 이야기를 바탕으로 한국 공연만을 위해 다시 쓰였다. 다만 이러한 현지화가 새로운 공감을 만들어냈는지는 미지수다. 설정이 익숙하다는 것과 인물의 이야기가 관객의 마음에 와 닿는다는 것은 별개의 문제다. 짧은 사연과 진행자의 말만으로 아홉 사람 모두에게 충분한 깊이를 부여하기에는 형식적 한계도 있다.



그럼에도 탭댄스의 활기와 아카펠라의 어울림, 발라드가 남기는 여운은 분명한 매력이다. 각자의 목소리가 모여 화음을 이루고 그 화음에 관객의 웃음과 박수가 더해지는 순간에는 별다른 설명이 필요 없다. 함께 노래하고 춤추는 일이 주는 순수한 기쁨이 이 공연을 지탱한다. 서울 NOL 씨어터 대학로 우리투자증권홀에서 내년 1월 3일까지.

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