부산 상어 '부캉이' 오른쪽 지느러미 상처 관찰…출혈은 없어

부산 북항 친수공원 인공 수로에 한 달 넘게 머물고 있는 상어 '부캉이'의 오른쪽 지느러미에서 상처가 발견됐다.



18일 연합뉴스 취재에 따르면 이날 시민들이 촬영한 영상에서 부캉이의 오른쪽 지느러미 끝부분이 하얗게 변하고 일부 손상된 모습이 확인됐다.

사진=연합뉴스

이를 관찰한 한 시민은 "부캉이가 오른쪽 벽에 너무 붙어서 헤엄을 쳤는지 지느러미가 갈라진 것 같다"고 말했다.



부캉이 상태를 계속 살피고 있는 국립수사과학원(수과원)도 현장 연구사를 통해 이날 상처를 확인했다.



수과원은 부캉이가 수로 벽에 몸을 가까이 붙인 채 헤엄치는 과정에서 지느러미 끝부분이 마찰로 일부 손상된 것으로 판단했다. 현재 출혈은 관찰되지 않았으며, 건강에 영향을 줄 정도의 상처는 아닌 것으로 보고 있다.



앞서 부캉이는 수로 벽에 붙은 굴 껍데기 등 부착생물에 부딪히면서 주둥이에도 상처가 난 적이 있다.



수과원의 한 관계자는 "상어는 피부 손상에 대한 회복력이 상당히 빠른 편"이라며 "이번 지느러미 상처도 크게 걱정할 상황은 아니다"라고 설명했다.



이어 "벽에 계속 닿으면서 헤엄치면 회복이 늦어질 수 있다"며 "기존 주둥이 상처와 함께 가슴지느러미 상태도 지속해서 관찰하고 있다"고 전했다.



몸길이 약 3ｍ의 흑상어인 부캉이는 지난달 18일 북항 친수공원 인공 수로에서 처음 발견된 이후 한 달째 머물고 있다.



관계 당국은 두 차례 구조작업에도 부캉이를 바다로 돌려보내지 못하자 현재는 자연스럽게 수로를 빠져나가기를 기다리며 건강 상태를 살피고 있다.

<연합>

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