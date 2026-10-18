‘김민석 무대 등장’에 與 대변인 “평소와 달리 인사말 짧았다” 해명

“평소 마이크를 잡으면 길게 발언하는 대표의 특성과 달리 짧게 인사말을 마치고 내려온 것 역시 공연에 미치는 영향을 최소화하려는 취지가 명백합니다.”

더불어민주당 신현영 대변인은 18일 김민석 대표가 전북 순창에서 열린 지역축제에서 가수의 축하공연 도중 무대에 올라 인사말을 해 물의를 빚은 데 대해 이같이 논평했다. “당시 김 대표는 공연이 진행 중인 만큼 무대에 올라 인사하지 않겠다는 의사를 명확히 밝혔다”면서다. “공연장 주변을 둘러보던 중 사회자의 갑작스러운 호명을 받았고, 공연의 흐름을 끊을 수 없기에 어쩔 수 없다는 판단으로 무대에 오르게 됐다”고도 했다.

지난 15일 전북 순창에서 열린 '제21회 순창장류축제'에서 더불어민주당 김민석 대표가 관중들에게 인사하고 있다. 뉴시스

신 의원은 이러한 논평을 페이스북에 올린 이유는 “당시 상황과 김 대표의 입장이 충분히 전달되지 않은 부분이 있어서”라고 했다. 다만 “예상하지 못한 상황이었다는 설명만으로 공연 중단의 부적절함이나 관객의 불편이 해소되는 것은 아니다”라며 “공연자의 무대와 관객의 관람은 존중받아야 하며, 정치인의 인사나 의전이 그보다 앞설 수 없다”고 했다.

김 대표는 지난 15일 순창에서 열린 제21회 순창장류축제 개막 축하공연에서 박혜원(흰·HYNN)의 공연 도중 사회자에게 호명돼 무대로 올랐다. 사회자는 박혜원을 김 대표와 나란히 무대에 서도록 하려 했으나, 박혜원은 어색한 표정을 지으며 무대 아래로 내려갔다. 이윽고 무대에 설치된 대형 전광판에는 미리 준비한 듯 제왕을 상징하는 보랏빛 배경에 금테 두른 김 대표의 사진이 등장했다. 사진 우측으로 ‘국회의원(더불어민주당 당대표) 김민석’이라고 자막이 떴다.

마이크를 잡은 김 대표는 관객들한테 “오늘 분위기 좋으시죠”라며 “순창은 장맛이 좋고, 사람이 좋고, 우리 정부에서 열심히 일하고 있는 정동영 (통일부) 장관 고향이어서 좋고, 박희승 의원 지역이어서 좋다”고 했다. 이를 두고 국민의힘 최수진 원내수석대변인은 “‘가수의 엄청난 팬’이라는 사회자 소개로 마이크를 가로채더니, 정작 입 밖으로 꺼낸 것은 ‘정동영 장관 고향’, ‘박희승 의원 지역구’ 타령이었다”고 일갈했다.

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