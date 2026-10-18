용산구민 800명 한자리에…구민의 날 기념식 개최 [지금 우리 동네는]

서울 용산구가 지난 16일 구민들에게 민선 9기 구정 슬로건 ‘미래를 여는 매력도시 용산’을 공개했다.

김경대 용산구청장이 지난 16일 용산아트홀에서 열린 제33회 용산구민의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 용산구 제공

용산구는 용산아트홀에서 ‘제33회 용산구민의 날’ 기념식을 열고 구민과 함께 소통하는 시간을 가졌다고 18일 밝혔다. 용산구민의 날은 1946년 10월 18일 서울특별시 용산구의 공식 출범을 기념해 제정된 날로 1994년부터 매년 기념일 무렵 행사를 이어오고 있다.

행사에는 김경대 용산구청장을 비롯해 장정호 용산구의회 의장, 시·구의원 등 내빈과 구민 대표 800여명이 참석했다. 용산구립합창단과 리틀싱긋 중창단의 식전 공연과 기념 영상 상영으로 막이 올랐다. 이후 지역사회 발전에 기여한 구민대상 수상자 13명에게 상을 수여했다.

구정 슬로건을 소개하는 퍼포먼스도 펼쳐졌다. 구는 ‘누구나 찾고 싶고 머물고 싶은 매력적인 도시’를 조성하고 구민과 함께 용산의 미래를 열어 가겠다는 의지를 밝혔다.

기념식 후에는 가수 이무송·노사연·전영록·김연자의 축하공연이 이어졌다. 이 밖에도 용산서예인협회의 가훈·명구 써주기, 용산구자원봉사센터의 요술풍선 나눔, 용산복지재단 홍보관 등도 마련됐다.

김 구청장은 “용산의 변화와 발전을 이끌어 온 주인공은 언제나 구민 여러분”이라며 “구민의 목소리에 귀 기울이고 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 ‘미래를 여는 매력도시 용산’을 구민과 함께 완성해 나가겠다”고 말했다.

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