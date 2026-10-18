'장모상 투혼' 임찬규, KIA 타선에 와르르…⅓이닝 5실점 강판

장모상을 당한 슬픔 속에서도 마운드에 오른 '공동 다승왕' 임찬규(LG 트윈스)가 KIA 타이거즈의 거센 공세에 무너졌다. 아웃카운트 단 1개를 잡는 동안 5점을 내주며 1회도 채우지 못하고 조기 강판됐다.

임찬규는 18일 전남광주 기아 챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전 3선승제) 2차전에 선발 등판해 ⅓이닝 6피안타 1탈삼진 5실점으로 무너졌다.

18일 오후 전남광주 북구 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 준플레이오프 2차전 LG트윈스 대 KIA타이거즈의 경기. 1회 말 6안타 5타점을 허용한 LG 선발 임찬규가 강판되고 있다. 뉴시스

일찌감치 2차전 선발 투수로 내정된 임찬규는 전날(17일) 장모상에도 불구하고 이날 선발 등판을 강행했다. 경기 전에는 LG 선수단 단체 채팅방에 '정신일도 하사불성'이라는 글을 올려 먼저 선수단을 다독였다.

그러나 경기 내용은 임찬규와 LG의 뜻대로 흘러가지 않았다.

1회말 첫 타자 박정우를 헛스윙 삼진으로 돌려세운 임찬규는 박재현에게 좌전 안타를 맞은 뒤 김도영을 볼넷으로 내보내며 득점권에 주자를 내보냈다.

김도영과 승부를 피하고 해럴드 카스트로를 상대하겠다는 의도였으나, 임찬규는 카스트로에게 우전 안타를 맞으면서 첫 실점 했다.

위기는 계속됐다.

1사 1, 3루에서 나성범에게 우익수 오른쪽으로 흐르는 2루타를 맞아 추가 실점한 임찬규는 계속된 1사 2, 3루에서 김선빈에게도 적시 2루타를 얻어맞고 2점을 더 내줬다. 스코어는 0-4.

임찬규는 후속 타자 한준수에게도 1타점 적시타를 맞았고 하주석에게도 안타를 허용하며 불을 끄지 못했다. 점수는 어느덧 0-5가 됐다.

LG 벤치는 김호령 타석 때 임찬규를 내리고 불펜에서 몸을 풀던 좌완 존 케네디로 교체했다. 아웃카운트는 1개밖에 잡지 못했고, 28개의 공을 던졌다.

케네디는 김호령을 우익수 플라이로 잡아낸 뒤 박정우에게 볼넷을 내줬지만 박재현을 1루수 땅볼 처리하며 길었던 1회를 끝냈다.

LG는 2회 현재 0-5로 밀리고 있다.

<뉴스1>

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