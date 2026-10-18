남양주시의회, 2026년 국외연수 전면 취소…예산 2억1000만원 반납

경기 남양주시의회가 어려운 지방재정 여건과 민생경제 상황을 고려해 올해 예정된 의원 국외연수를 전면 취소하기로 했다.

남양주시의회는 올해 계획된 의원 국외연수를 취소하고 관련 예산 2억1000여만원을 반납하기로 결정했다고 18일 밝혔다.

남양주시의회 전경.

이번 결정은 시 재정 상황과 고물가에 따른 시민들의 경제적 부담을 고려한 조치다. 연말까지 행정사무감사와 내년도 본예산 심사 등 주요 의사일정이 이어지는 만큼 의회 본연의 역할에 집중하겠다는 취지다.

시의회는 향후 행정사무감사와 2027년도 본예산 심사 과정에서 주요 사업의 필요성과 예산 편성의 적정성을 면밀히 검토하고 불필요한 재정 지출을 줄이는 데 주력한다는 방침이다.

취소된 국외연수 예산 2억1000여만원은 향후 추가경정예산을 통해 감액 처리할 예정이다.

원주영 시의회 운영위원장은 “지금 가장 시급한 일은 시정 주요 현안을 두루 살피고 시민들의 목소리를 의정활동에 충실히 반영하는 것”이라며 “보다 내실 있는 의정활동을 통해 시민들에게 신뢰받는 의회가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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