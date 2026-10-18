부산 친수공원 상어 ‘부캉이’ 한 달째 체류…수온 떨어지면 바다로 돌아갈까

17일 오후 부산 북항 친수공원 인공수로에서 흑상어 ‘부캉이’가 유영하고 있다. 부캉이의 친수공원 체류는 이날로 30일째다. 연합뉴스

부산 친수공원 수로에 나타난 대형 상어 ‘부캉이’가 한 달째 자리를 떠나지 않고 있다.

당국이 두 차례 바다로 내보내려 했지만 실패한 가운데, 수온이 떨어지는 가을철에 부캉이가 스스로 바다로 돌아갈지 관심이 쏠린다.

18일 부산시 등 관계 당국에 따르면 지난달 18일 바다와 연결된 친수공원 수로에서 처음 발견된 길이 약 3ｍ의 상어는 이날까지 수로에 머물고 있다.

시민들이 많이 찾는 공원 수로에 상어가 출몰하자 해양경찰이 출동해 퇴치 작업을 벌였지만, 상어는 좀처럼 수로를 벗어나지 않았다. 이튿날부터 상어를 직접 보려는 시민들의 발길이 이어지면서 지역 명물로 떠올랐고, ‘부캉이’라는 이름도 얻었다.

해경은 워터펌프와 특수 제작한 대형 그물을 동원해 두 차례 부캉이를 바다로 내보내려 했다. 두 번째 작업에서는 수로 출구 100ｍ 앞까지 몰아내는 데 성공했지만, 부캉이는 이튿날 그물을 넘어 다시 수로 안쪽으로 돌아왔다.

당국은 이후 별도의 구조 작업을 중단하고 부캉이가 스스로 바다로 돌아가기를 기다리면서 건강 상태를 관찰하고 있다. 헤엄치는 모습 등을 고려할 때 현재까지 건강에 뚜렷한 이상은 없는 것으로 추정된다.

주둥이에서는 단단한 물체에 긁힌 듯한 상처가 발견됐지만, 상처가 악화하거나 번진 정황은 없는 것으로 파악됐다.

지환성 국립수산과학원 연구사는 “상어는 피부 손상 등이 생겨도 회복력이 강하다”며 “상처가 생겼다가 아물기를 반복할 수 있는데, 아직 걱정할 만한 상황은 아닌 것으로 보고 있다”고 말했다.

당국은 가을철 기온이 내려가면서 수로의 수온이 떨어지면 부캉이가 상대적으로 따뜻한 바다로 이동할 가능성에 기대를 걸고 있다. 최근 수로의 수온은 22도 수준으로 관측됐다. 전문가들은 수온이 대략 18도 아래로 내려가면 부캉이가 수로에 머물기 어려워질 것으로 보고 있다.

부캉이의 체류가 길어지면서 친수공원을 찾는 방문객도 이어지고 있다. 부캉이가 처음 발견된 이후 공원의 누적 방문객은 150만명을 넘어섰다.

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