한우 반값·패션 70% 할인…신세계·쿠팡, 가을 쇼핑 할인전 경쟁

한우를 반값에 판매하고 패션·뷰티 상품은 최대 70% 할인한다. 신세계그룹이 연중 최대 쇼핑 행사인 '쓱데이'를 앞세워 가을 할인 경쟁에 나선다.

신세계그룹 제공

쿠팡도 삼성전자와 LG전자 등 주요 가전 브랜드부터 스포츠·생활용품까지 할인 행사를 확대하면서 유통업계의 고객 확보 경쟁이 이어지고 있다.

18일 유통업계에 따르면 신세계그룹은 오는 30일부터 11월 8일까지 열흘간 '대한민국 시그니처 세일'을 주제로 쓱데이를 개최한다. 올해로 7회째를 맞는 행사에는 이마트와 신세계백화점, SSG닷컴 등 그룹 계열사 18곳이 참여한다. 두 번의 주말을 포함해 온·오프라인에서 할인 행사가 진행된다.

올해 가장 큰 변화는 이마트의 행사 기간 확대다. 그동안 쓱데이 개막에 맞춰 집중적으로 할인 행사를 진행했던 이마트는 올해 행사 마지막 날까지 특가 판매를 이어간다. 트레이더스와 이마트에브리데이, 노브랜드도 최대 열흘간 할인 행사에 참여한다.

신세계그룹은 이번 행사를 위해 6개월에서 1년 전부터 준비한 '마스터 시그니처' 상품 16종을 공개한다.

대표 상품은 이마트의 반값 한우다. 한우 농가와 약 6개월 전부터 물량을 준비했으며, 일반 한우는 50%, 브랜드 한우는 최대 50% 할인 판매한다.

주류와 호텔 상품도 할인 대상이다. 이마트는 싱글몰트 위스키 '글렌알라키 16년 코리아 익스클루시브 리미티드 에디션'을 19만9800원에 판매한다. 신세계L&B는 미국 나파밸리 와이너리 쉐이퍼의 '파운더스 패스'를 9만9000원에 단독 판매한다.

신세계백화점은 아디다스 러닝화 '갤럭시런'을 특가에 선보이고, 조선호텔앤리조트는 '더 조선호텔 디퓨저 컬렉션'을 30% 할인한다.

패션·뷰티 할인 폭도 크다. 신세계백화점은 나이키와 아디다스 상품을 대상으로 온라인 할인 행사를 연다. 신세계라이브쇼핑과 신세계인터내셔날은 인기 패션·뷰티 상품을 최대 70% 할인한다.

신세계면세점 역시 랑콤 등 글로벌 뷰티·패션 상품을 최대 70%, 토리버치 등 일부 럭셔리 브랜드를 최대 60% 할인 판매한다. 신세계까사는 패브릭 소파와 가죽 침대 등 가구를 최대 50% 할인할 예정이다.

행사에 앞서 고객 참여 이벤트도 진행된다. SSG닷컴은 오는 30일까지 특가 상품에 투표하는 '마스터시그니처 369 투표 이벤트'를 운영한다. 신세계포인트 앱에서도 행사 일정을 확인한 고객에게 포인트를 지급한다.

외국인 관광객을 겨냥한 할인 마케팅도 마련했다. 신세계그룹은 아고다와 위챗페이, 샤오홍슈 등과 제휴해 여행 정보 검색부터 숙박·결제 과정까지 쓱데이 행사 정보와 바우처를 제공할 계획이다.

쿠팡도 가을 쇼핑 수요를 겨냥해 할인 행사를 잇달아 진행하고 있다. 식품과 패션뿐 아니라 가전, 가구, 캠핑용품으로 할인 대상을 넓혔다.

쿠팡은 지난 12일 하반기 최대 규모 가전·디지털 할인 행사인 '쿠가세(쿠팡 가전디지털 세일)'를 시작했다. 삼성전자와 LG전자, 애플, TCL, HP, 샤크닌자 등 국내외 300여개 브랜드가 참여한다.

특히 매일 오후 2시 한정 수량의 특가 상품을 공개하는 '2시 오픈런'을 운영한다. 이번 행사에서 준비한 특가 상품은 400여개로, 지난 상반기보다 약 1.5배 늘었다.

가을철 야외활동 수요를 겨냥한 할인전도 열고 있다. 쿠팡은 오는 25일까지 '스포츠페스타'를 진행하고 캠핑·스포츠·피트니스용품 7000여개를 할인 판매한다.

행사에는 카즈미와 스노우라인, 아디다스, 스맥스코리아, 썬버드, 엑사이더 등 70여개 브랜드가 참여한다.

대표 상품은 카즈미 서밋 아크 텐트와 스노우라인 쉘터돔 텐트다. 아디다스 슈필러 배드민턴 라켓 세트, 잠스트 무릎보호대, 엑사이더 접이식 실내자전거도 할인 대상에 포함됐다.

와우회원은 구매 금액에 따라 추가 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 7만원 이상 구매하면 최대 1만5000원 할인 혜택이 제공된다.

가구와 인테리어용품 할인 행사도 진행 중이다. 쿠팡은 오는 25일까지 '하반기 홈인테리어 와우 리빙쇼'를 열고 레이디가구, 라뽐므, 코코도르 등 주요 브랜드 상품을 할인한다. 행사에는 한정 수량 선착순 특가와 1+1 행사, 반값 할인, 카드 즉시할인 등이 마련됐다.

앞서 쿠팡은 나이키와 아디다스, 뉴발란스, 푸마, 휠라 등 인기 브랜드가 참여하는 '스니커즈 페어'도 진행했다. 12일부터 18일까지 운동화와 러닝화 등 4만여개 상품을 선보였다. 에이지투웨니스와 바닐라코, 닥터자르트 등 16개 브랜드가 참여하는 뷰티 할인전도 같은 날까지 운영한다.

다음 달에는 쿠팡의 회원 대상 대형 할인전도 예정돼 있다. 쿠팡 마켓플레이스에 공개된 판매자 안내에 따르면 '11월 와우멤버스데이' 상품 노출 기간은 11월 2일부터 9일까지다. 신세계 쓱데이와 일정이 일부 겹친다. 구체적인 소비자 할인 품목과 혜택은 추후 공식 안내를 확인해야 한다.

유통업계가 할인 품목을 확대하면서 소비자들의 선택지도 넓어지고 있다. 신세계그룹은 한우와 식품, 패션·뷰티 등 계열사 상품을 묶은 대규모 할인 행사에 집중하고 있다. 쿠팡은 가전과 스포츠·생활용품 등을 중심으로 분야별 기획전을 이어가는 모습이다.

최대 할인율이 모든 상품에 적용되는 것은 아니다. 행사별 할인 대상과 구매 조건, 한정 수량, 카드 및 멤버십 혜택에 따라 실제 구매 가격은 달라질 수 있다.

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