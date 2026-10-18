상어 '부캉이' 북항 들어온 지 한달…"건강상태 이상 없어"

부산의 명물로 떠오른 상어 '부캉이'가 부산 북항 친수공원 인공 수로에 들어온 지 한 달이 됐다.



18일 부산시를 비롯한 관계 당국에 따르면 부캉이는 친수공원 수로에서 발견된 지 한 달을 맞은 이날도 수로를 떠나지 않고 있다.

지난 2일 구조작업 당시 그물 주위를 배회하는 부캉이. 연합뉴스

바다와 연결된 친수공원 수로에서 3ｍ짜리 상어가 처음 발견된 것은 지난달 18일이다.



많은 시민이 찾는 공원 수로에 위험한 동물인 상어가 출몰하자 해경이 출동해 퇴치 작업을 벌였으나, 이 상어는 좀처럼 나가지 않았다.



이튿날부터 대형 상어를 직접 구경하러 시민들이 몰려들면서 지역 명물이 됐고, 부캉이라는 이름까지 얻었다.



해경은 워터펌프와 특수 제작한 대형 그물을 동원해 두 차례 부캉이를 바다로 내몰려 했으나 실패했다.



두 번째 구조작업에서는 수로 출구 100ｍ 앞까지 몰아내는 데 성공했지만, 바로 다음 날 부캉이는 그물을 넘어 안쪽으로 돌아왔다.



구조작업을 중단한 당국은 부캉이가 스스로 바다로 돌아가기를 기다리며 건강 상태를 모니터링 중이다.



부캉이가 헤엄치는 모습 등으로 미뤄 아직 건강 상태에는 별다른 이상이 없는 것으로 추정된다.



단단한 물체에 긁힌 듯한 상처가 주둥이에서 발견됐지만, 상처가 악화하거나 확산한 정황도 없는 것으로 파악됐다.



지환성 국립수산과학원 연구사는 "상어는 피부 손상과 같은 게 생겨도 회복력이 강하다"며 "상처가 생겼다가 아물기를 반복할 수 있는데, 아직 걱정할 만한 상황은 아닌 것으로 보고 있다"고 말했다.



당국은 본격적인 가을철에 접어들어 인공 수로의 수온이 떨어지면 부캉이가 상대적으로 따뜻한 바다로 스스로 나가기를 기대하고 있다.



최근 수로의 수온은 22도 수준으로 관측됐다. 대략 18도 아래로 떨어지면 부캉이가 버티기 어려울 것으로 전문가들은 보고 있다.



부캉이의 체류가 길어지면서 친수공원 방문객은 끊이지 않고 있다. 부캉이의 첫 발견 이후 이 공원 누적 방문객은 150만명을 넘어섰다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지