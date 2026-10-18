이계인, 살 빠진 김신영에 “내 딸이 아니다”

배우 이계인이 개그우먼 김신영의 체중 변화에 대한 반응을 털어놓으며 친분을 과시했다.

17일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’에는 배우 이계인과 가수 김연자, 현숙이 출연했다. 이날 방송에서는 출연진과 김신영이 오랜 시간 이어온 인연에 대한 이야기가 오갔다.

배우 이계인이 개그우먼 김신영의 체중 변화에 대한 반응을 털어놓으며 친분을 과시했다. 아는형님 Knowingbros

이계인은 과거 김신영의 체중이 크게 줄었던 당시를 떠올렸다. 그는 김신영의 모습이 예전과 달라지자 “내 딸이 아니로구나”라고 반응하며 마치 자신의 딸을 알아보지 못한 것 같은 느낌이었다고 설명했다.

이계인은 김신영이 체중을 감량한 뒤 자신이 속상했던 일화를 전하며 웃음을 안겼다. 실제 부녀 사이가 아님에도 두 사람이 가족처럼 가까운 관계를 이어온 만큼, 김신영의 외모 변화에 대한 그의 반응 역시 남다른 친밀감에서 나온 농담으로 풀이됐다. 이계인과 김신영이 오랜 시간 방송을 통해 쌓아온 친분과 서로를 편하게 대하는 모습이 고스란히 드러난 순간이었다.

그는 “이런 신영이를 기대하지 않고 이런 신영이를 낳은 적이 없는데, 내 딸이 아니다”라며 집에서 울음까지 터뜨렸다고 밝혔다.

이에 김신영은 “음 쪄라”라며 이계인의 성대모사를 재연하기도 했다. 김신영의 실감 나는 성대모사에 출연자들도 웃음을 터뜨렸다. 오랜 시간 방송을 통해 인연을 이어온 두 사람은 서로의 특징을 거리낌 없이 따라 하며 남다른 호흡을 보여줬다.

특히 김신영은 특유의 재치있는 입담으로 이계인의 이야기를 유쾌하게 받아내며 분위기를 한층 끌어올렸다. 이날 방송에서는 두 사람의 편안하고 유쾌한 관계가 자연스럽게 드러났다.

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