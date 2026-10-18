바타, 예비 신부 지예은 향한 애정 고백…“예은이 요리 해주려고 배웠다”

댄서 바타가 오는 12월 결혼을 앞둔 예비 신부 지예은에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

댄서 바타가 오는 12월 결혼을 앞둔 예비 신부 지예은에 대한 깊은 애정을 드러냈다. MBCentertainment

17일 방송된 MBC 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에는 펜싱 선수 오상욱과 댄스 크루 ‘위댐보이즈’의 바타, 인규가 출연했다. 이날 방송에서는 바타의 일상과 함께 결혼을 준비하고 있는 그의 근황이 공개됐다.

특히 눈길을 끈 것은 예비 신부 지예은을 위해 요리를 배우고 있다는 바타의 이야기였다. 그는 양배추전과 파스타를 직접 만들며 요리 실력을 선보였다. 바타는 최근 요리를 배우기 시작한 이유에 대해 “예은이 요리 해주려고 배웠다”고 설명했다.

직접 만든 음식을 사랑하는 사람이 맛있게 먹는 모습을 보는 것이 좋다는 말에서도 예비 신부를 향한 마음이 묻어났다. 바타는 “예은이한테 해주면 4~5장은 먹는다”라고 말하며 다정한 면모를 보여줬다.

바타는 양배추전 외에도 파스타, 단호박, 에그인 헬을 할 수 있다고 밝혔다. 이에 대해 그는 “예은이를 위해 배운 것”이라고 덧붙였다.

이를 들은 이영자는 “예은 씨 정말 괜찮은 남자에게 시집 간다”라고 반응했다. 바타는 “요리해준 것을 먹는 게 좋더라”라고 설명했다.

이번 방송을 통해 바타는 예비 신부를 위해 다양한 메뉴를 직접 익히며 요리에 대한 관심도 자연스럽게 커졌다고 전했다. 파스타와 단호박 요리, 에그인 헬 등 여러 음식을 배운 가운데 양배추전까지 직접 만들어 선보였다. 특히 자신이 만든 음식을 지예은이 맛있게 먹어주는 모습에서 큰 보람을 느낀다고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 바타와 지예은은 현재 공개 열애 중이며 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다.

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