한소희, 금발에 레깅스 입고 '힙한 모습'

배우 한소희가 금발 헤어스타일과 레깅스 착용으로 색다른 매력을 드러냈다.

한소희는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 일상 사진을 올렸다. 사진 속 그는 금발 머리에 선글라스를 매치해 독특한 스타일을 완성했다. 복부가 살짝 드러나는 검은 상의와 몸에 밀착되는 레깅스를 착용해 슬림한 실루엣도 뽐냈다.

그의 몸매 관리 비결로는 복싱이 언급된 바 있다. 한소희는 몸매 관리 방법을 묻는 질문에 "모든 것은 운동이다"라고 답했다. 이어 "주 종목으로 복싱을 잡았다. 복싱할 때 너무 재밌다"고 말했다.

복싱은 펀치와 스텝 등 전신을 사용하는 동작이 반복되는 운동으로, 훈련 방식에 따라 고강도 간헐적 운동(HIIT)과 비슷한 형태로 진행될 수 있다.

질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 HIIT는 고강도 운동과 저강도 운동 또는 휴식을 번갈아 하는 방식이다. 운동 강도가 높아질수록 에너지 소비량도 증가하며 체지방 감소와 체중 조절에 도움이 될 수 있다.

특히 고강도 운동 뒤에는 몸이 안정 상태로 돌아오는 과정에서도 추가적인 산소와 에너지가 사용된다. 이를 초과산소소비량(EPOC)이라고 하는데, 운동 후에도 일정 수준의 에너지 소비가 이어지는 이유로 설명된다. 질병관리청은 HIIT가 근육량 유지와 함께 복부·내장지방 감소에 도움이 될 수 있다고 소개한다.

<뉴시스>

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