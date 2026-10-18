교황, 폐 수술 5일 만에 퇴원…주일 삼종기도 주례 예정

레오 14세 교황이 폐 수술을 받고 입원 5일째인 17일(현지시간) 퇴원했다.



교황은 이날 오후 입원해온 로마 아고스티노 제멜리 병원에서 부축받지 않은 채 걸어 나와 대기 중이던 차량에 탑승했다.



차량에 탑승하기 전 수십 명의 환영에 손을 흔들고, 잠시 멈춰 서서 사람들과 이야기를 나누기도 했다.



올해 71세인 교황은 암으로 의심되는 결절이 발견된 후 우측 폐 하엽 절제 수술을 받았다. 수술 결과 폐암 중 가장 흔한 형태인 선암으로 확인됐다.



앞서 병원 의료진은 교황청을 통해 낸 성명에서 교황이 현지 시각으로 이날 아침 혈액 검사와 흉부 엑스레이 검사를 받았으며, 퇴원이 가능한 수준임이 확인됐다고 밝혔다.



교황청에 따르면 교황은 주일인 18일 성 베드로 광장에서 삼종기도를 주례할 예정이다. 이는 입원 이후 첫 공개 행보가 될 전망이다.



폐 결절 소견으로 지난 13일 입원한 교황은 폐 하엽을 절제하는 수술을 받은 뒤 조직검사를 통해 폐 선암 진단을 받았다.



내달 6∼17일 예정된 우루과이, 아르헨티나, 페루 등 남아메리카 순방을 강행할 수 있을지가 불투명해진 상황이다.



올해 71세인 레오 14세는 전임자들보다 비교적 젊은 나이에 교황이 된 것으로 평가된다. 테니스 등 스포츠를 즐기며 과거 특별한 병력이 없는 것으로 알려졌다.

<연합>

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