1246회 로또 1등 각 18.8억씩…자동 11명·수동 4명·반자동 1명

17일 제1246회 동행복권 로또 추첨 결과 '16, 22, 23, 24, 27, 28'이 1등 당첨 번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 '6'이다.

6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 16명이다. 각각 18억8102만5430원을 받는다.

5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 64명으로 1인당 당첨금은 7837만6060원이다.

5개 번호를 맞춘 3등 당첨자는 3350명으로 각각 149만7334원을 받는다.

4개 번호를 맞춘 4등 당첨자 15만5108명은 5만원씩을, 3개 번호를 맞춘 5등 당첨자 260만8922명은 5000원씩 가져간다.

1등 당첨자 16명 중 자동 선택은 11명이다.

판매점은 ▲인터넷 복권판매사이트 ▲쌍둥이네(충남 서산시 예천8로 19 101호) ▲다모아복권(서울 구로구 경인로19길 4) ▲삼정그린환경(서울 강동구 양재대로 1355 오스카상가136호) ▲영재서적해강점(부산 해운대구 해운대로 428 올림픽타운상가101호) ▲복권명당율하점(대구 동구 율하동로23길 37) ▲럭키뱅크(대전 동구 계족로 491) ▲로또대박(경기 부천시 석천로177번길 11 1층 105호) ▲지오(경기 남양주시 금강로 1617 1층) ▲담꾹 구리수택점(경기 구리시 안골로 101) ▲대복로또(강원 원주시 나비허리길 120-19 1층)다.

수동 선택은 4명이다. 판매점은 ▲남대문회현역가판15호(서울 중구 퇴계로 45-2 가판) ▲인터넷 복권판매사이트 ▲가산내차례복권(서울 금천구 디지털로9길 56 101호) ▲헬로로또(부산 부산진구 거제대로36번길 26)다.

반자동 선택은 1명으로 로또1등행운물(전남광주 동구 중앙로 249-2)에서 나왔다.

당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 받을 수 있다.

<뉴시스>

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