1.6.kg 받고 ‘1.8kg 농어’로 역전…도파민 터진 ‘제5회 전국드론낚시페스타 in 포항’ [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

17일 경북 포항시 영일대해수욕장 일원에서 세계일보와 경북도, 포항시 공동주최로 열린 ‘2026 제5회 전국드론낚시페스타 in 포항’에서 1.83kg 농어를 잡아 1등을 차지한 금오산 팀 참가자들이 드론 낚시로 낚은 농어를 들어보이고 있다.

올해로 5회째를 맞는 ‘전국드론낚시페스타’에서 대회 신기록인 1830g 농어가 등장해 눈길을 끌었다.

이날 기록의 주인공은 금오산 팀 참가자 2명으로, 오후 2시 9분쯤 성인 팔뚝 길이를 가뿐히 넘는 농어를 낚아 올려 대회 기록을 갈아치웠다. 1위 팀에게는 300만원의 상금과 트로피가, 2위는 200만원, 3위는 150만원, 4위는 100만원, 5위는 70만원이 주어졌다. 이번 대회에서 물고기 12마리를 낚아 ‘최다어상’을 받은 연길베이선라이즈 팀은 70만원의 상금을 받았다.

이번 대회 경합은 오전 11시 57분쯤 1610g 농어를 낚은 YDS2 팀이 주도하는 듯했으나, 오후 2시쯤 금오산 팀이 220g 차이를 벌리며 경기를 뒤집었다. 이후 경기 마감 시간인 3시 30분까지 기록은 깨지지 않았다.

17일 경북 포항시 영일대해수욕장 일원에서 세계일보와 경북도, 포항시 공동주최로 열린 ‘2026 제5회 전국드론낚시페스타 in 포항’에서 참가자들이 드론 낚시를 하고 있다.

17일 경북 포항시 영일대해수욕장 일원에서 세계일보와 경북도, 포항시 공동주최로 열린 ‘2026 제5회 전국드론낚시페스타 in 포항’에서 참가자들이 드론 낚시를 하고 있다.

17일 경북 포항시 영일대해수욕장 일원에서 세계일보와 경북도, 포항시 공동주최로 열린 ‘2026 제5회 전국드론낚시페스타 in 포항’에서 참가자들이 드론 낚시를 하고 있다.

17일 경북 포항시 영일대해수욕장 일원에서 세계일보와 경북도, 포항시 공동주최로 열린 ‘2026 제5회 전국드론낚시페스타 in 포항’에서 어린이가 휴머노이드 로봇과 인사하고 있다.

17일 경북 포항시 영일대해수욕장 일원에서 세계일보와 경북도, 포항시 공동주최로 열린 ‘2026 제5회 전국드론낚시페스타 in 포항’에서 박정훈 세계일보 대표이사가 대회사를 하고 있다.

17일 경북 포항시 영일대해수욕장 일원에서 세계일보와 경북도, 포항시 공동주최로 열린 ‘2026 제5회 전국드론낚시페스타 in 포항’에서 시민들이 드론 체험을 하고 있다.

경북도와 포항시가 주최하고, 세계일보가 주관하는 이번 대회는 드론을 활용한 이색 낚시대회를 중심으로 드론과 로봇 등 첨단기술을 체험하고 문화공연을 즐길 수 있는 시민 참여형 행사로 꾸려졌다.

메인행사인 드론낚시대회는 드론으로 낚싯줄과 미끼를 바다 위 원하는 지점까지 운반한 뒤 낚시를 진행하는 방식으로 열린다. 참가자들은 영일대 해수욕장 앞바다를 무대로 드론 조종 기술과 낚시 실력을 동시에 겨룬다.

지역 사회적 경제기업의 제품과 체험 프로그램을 소개하는 ‘제2회 포항시 소셜퐝퐝마켓’도 드론낚시페스타의 주요 행사다. 포항시는 영일대해수욕장의 해양관광 콘텐츠와 드론·로봇 등 첨단기술을 결합해 시민과 관광객이 바다를 즐기면서 미래기술을 체험할 수 있는 행사로 운영한다는 방침이다.

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