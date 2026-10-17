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7살 딸 남기고 떠난 순직 소방관…李대통령 “가슴 참으로 아파”

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이강진 기자 jin@segye.com

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이재명 대통령은 17일 “국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 소방공무원들이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 현장 안전을 강화하고 그 헌신과 희생에 걸맞은 예우와 지원에도 국가의 책임을 다해야 한다”고 지시했다.

이재명 대통령이 17일 부천 공장 화재 순직 소방대원을 조문하기 위해 경기 순천향대학교 부천병원 장례식장 빈소로 들어서고 있다. 뉴스1
이재명 대통령이 17일 부천 공장 화재 순직 소방대원을 조문하기 위해 경기 순천향대학교 부천병원 장례식장 빈소로 들어서고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 오후 경기 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위 빈소를 찾아 조문한 뒤 윤호중 행정안전부 장관에게 이같이 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다. 이 대통령은 “국민의 생명을 지키다 희생하신 고인의 헌신을 국가가 끝까지 기억하고 합당한 예우를 다해야 한다”며 “남겨진 가족과 어린 자녀의 앞날도 세심하게 살피고, 국가가 끝까지 함께해야 한다”고 당부했다.

 

이 대통령은 고인의 숭고한 헌신과 희생에 대한 예우의 뜻으로 옥조근정훈장을 추서했다. 고인의 영정 앞에 헌화하고 묵념하며 깊은 애도를 표한 뒤 유가족을 만나 위로의 뜻을 전하기도 했다. 이 대통령은 고인의 딸이 몇 살인지 묻고, 7살이라는 답변에 한동안 먹먹한 표정으로 침묵했다고 강 수석대변인은 전했다. 

 

이후 빈소 바깥에 머물던 고인의 아버지에게 김 소방위가 외아들인지 물었고, 한동안 말을 아끼다 위로의 말을 전했다고 한다. “딸아이가 잘 클 수 있게 꼭 부탁드린다”며 남은 가족을 걱정하는 유가족의 말에는 고개를 깊게 끄덕이기도 했다. 이 대통령은 나라를 위해 일하는 소방공무원들의 희생에 고마움 이상을 표현하지 못하는 점에 대해 안타까움을 표했다.

이재명 대통령이 17일 경기도 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문하고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령이 17일 경기도 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 조문 후 엑스(X)에 올린 글에서 “고인과 남겨진 가족들을 생각하니 가슴이 참으로 아프다”며 “유가족께 깊은 위로의 마음을 전한다”고 밝혔다. 이 대통령은 장례식장 방명록에 “당신께서 지켜주신 안전한 일상 속에서 국민들은 님의 희생을 영원히 기억할 것”이라고 적었다.


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