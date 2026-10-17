7살 딸 남기고 떠난 순직 소방관…李대통령 “가슴 참으로 아파”

이재명 대통령은 17일 “국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 소방공무원들이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 현장 안전을 강화하고 그 헌신과 희생에 걸맞은 예우와 지원에도 국가의 책임을 다해야 한다”고 지시했다.

이재명 대통령이 17일 부천 공장 화재 순직 소방대원을 조문하기 위해 경기 순천향대학교 부천병원 장례식장 빈소로 들어서고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 오후 경기 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위 빈소를 찾아 조문한 뒤 윤호중 행정안전부 장관에게 이같이 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다. 이 대통령은 “국민의 생명을 지키다 희생하신 고인의 헌신을 국가가 끝까지 기억하고 합당한 예우를 다해야 한다”며 “남겨진 가족과 어린 자녀의 앞날도 세심하게 살피고, 국가가 끝까지 함께해야 한다”고 당부했다.

이 대통령은 고인의 숭고한 헌신과 희생에 대한 예우의 뜻으로 옥조근정훈장을 추서했다. 고인의 영정 앞에 헌화하고 묵념하며 깊은 애도를 표한 뒤 유가족을 만나 위로의 뜻을 전하기도 했다. 이 대통령은 고인의 딸이 몇 살인지 묻고, 7살이라는 답변에 한동안 먹먹한 표정으로 침묵했다고 강 수석대변인은 전했다.

이후 빈소 바깥에 머물던 고인의 아버지에게 김 소방위가 외아들인지 물었고, 한동안 말을 아끼다 위로의 말을 전했다고 한다. “딸아이가 잘 클 수 있게 꼭 부탁드린다”며 남은 가족을 걱정하는 유가족의 말에는 고개를 깊게 끄덕이기도 했다. 이 대통령은 나라를 위해 일하는 소방공무원들의 희생에 고마움 이상을 표현하지 못하는 점에 대해 안타까움을 표했다.

이재명 대통령이 17일 경기도 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 조문 후 엑스(X)에 올린 글에서 “고인과 남겨진 가족들을 생각하니 가슴이 참으로 아프다”며 “유가족께 깊은 위로의 마음을 전한다”고 밝혔다. 이 대통령은 장례식장 방명록에 “당신께서 지켜주신 안전한 일상 속에서 국민들은 님의 희생을 영원히 기억할 것”이라고 적었다.

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