세계일보

검색

李대통령, 순직 소방관 빈소 찾아 조문…“국민들이 희생 영원히 기억할 것”

관련이슈 디지털기획

입력 : 수정 :
이강진 기자 jin@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

이재명 대통령은 17일 경기 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위 빈소를 찾아 조문했다. 

이재명 대통령이 17일 경기도 순천향대학교 부천병원 장례식장에 마련된 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 조문하고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령이 17일 경기도 순천향대학교 부천병원 장례식장에 마련된 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 조문하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 이날 오후 김 소방위 빈소가 마련된 경기 부천 순천향대 부천병원 장례식장을 방문해 유족을 위로했다. 이 대통령은 방명록에 “당신께서 지켜주신 안전한 일상 속에서 국민들은 님의 희생을 영원히 기억할 것”이라고 적었다.

 

이 대통령은 방명록 작성을 마치고 소방청 의전관으로부터 향을 건네받아 들고 빈소 안으로 들어갔다. 무릎을 꿇고 앉아 분향을 한 뒤 일어나 묵념했다. 이후 의전관에게서 김 소방위에게 추서하는 옥조근정훈장을 받아 단 위에 올리고, 유족들을 위로했다. 이날 조문에는 윤호중 행정안전부 장관과 최용철 소방청장, 임광현 대통령 비서실장, 강유정 청와대 수석대변인, 김현지 청와대 제1부속실장, 더불어민주당 김기표·서영석·이건태 의원 등이 참석했다.

 

이 대통령은 앞서 엑스(X)에 올린 글에서 “고인의 희생을 잊지 않겠다”며 “국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장에 나섰던 고인의 헌신을 깊이 새기겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “국민의 안전을 지키는 소방대원들의 안전은 국가가 반드시 지켜야 할 책무”라며 “정부는 현장 대원들이 보다 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 안전대책을 철저히 점검하고 부족한 부분을 보완하겠다”고 약속했다. “국민을 위해 헌신하는 소방대원들의 희생과 노고에 걸맞은 예우와 처우가 이뤄질 수 있도록 세심히 살피겠다”고도 했다.


이강진 기자 jin@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

윤아, 중단발 변신…강렬 카리스마에 섹시미까지 '팔색조 매력'
  • 윤아, 중단발 변신…강렬 카리스마에 섹시미까지 '팔색조 매력'
  • 박보영, 오프숄더 드레스 자태…반전 글래머 몸매 '눈길'
  • 채수빈 미소에 '나 충전 다 됐어요'
  • 츠키 '매력적인 미소'