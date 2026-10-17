李대통령, 순직 소방관 빈소 찾아 조문…“국민들이 희생 영원히 기억할 것”

이재명 대통령은 17일 경기 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위 빈소를 찾아 조문했다.

이재명 대통령이 17일 경기도 순천향대학교 부천병원 장례식장에 마련된 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 조문하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 이날 오후 김 소방위 빈소가 마련된 경기 부천 순천향대 부천병원 장례식장을 방문해 유족을 위로했다. 이 대통령은 방명록에 “당신께서 지켜주신 안전한 일상 속에서 국민들은 님의 희생을 영원히 기억할 것”이라고 적었다.

이 대통령은 방명록 작성을 마치고 소방청 의전관으로부터 향을 건네받아 들고 빈소 안으로 들어갔다. 무릎을 꿇고 앉아 분향을 한 뒤 일어나 묵념했다. 이후 의전관에게서 김 소방위에게 추서하는 옥조근정훈장을 받아 단 위에 올리고, 유족들을 위로했다. 이날 조문에는 윤호중 행정안전부 장관과 최용철 소방청장, 임광현 대통령 비서실장, 강유정 청와대 수석대변인, 김현지 청와대 제1부속실장, 더불어민주당 김기표·서영석·이건태 의원 등이 참석했다.

이 대통령은 앞서 엑스(X)에 올린 글에서 “고인의 희생을 잊지 않겠다”며 “국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장에 나섰던 고인의 헌신을 깊이 새기겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “국민의 안전을 지키는 소방대원들의 안전은 국가가 반드시 지켜야 할 책무”라며 “정부는 현장 대원들이 보다 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 안전대책을 철저히 점검하고 부족한 부분을 보완하겠다”고 약속했다. “국민을 위해 헌신하는 소방대원들의 희생과 노고에 걸맞은 예우와 처우가 이뤄질 수 있도록 세심히 살피겠다”고도 했다.

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