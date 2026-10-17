앤트로픽 AI 저작권 침해 도서에 한국 작가 책 21종…한강·김애란 포함

앤트로픽 로고. 로이터 연합뉴스

미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 저작권 침해 소송과 관련해 한국 작가들의 책 21종이 보상 대상 도서 목록에 포함된 것으로 확인됐다.

한강과 김애란, 김영하 등 국내 작가들의 작품이 이름을 올렸으며, 해당 작가들은 정해진 절차에 따라 배상금을 청구할 수 있다.

한국문학번역원은 17일 앤트로픽 소송 관련 저작권 합의 사이트에 공개된 보상 대상 도서 목록을 확인하고, 한국 작가들의 책 21종이 등재된 사실을 해당 작가들에게 통보했다고 밝혔다.

앤트로픽은 AI 모델을 훈련하는 과정에서 저작물을 불법 다운로드해 사용했다는 의혹으로 집단소송에 휘말렸다. 미국 법원은 약 50만 점의 저작물에 대한 저작권 침해를 인정했으며, 앤트로픽은 올해 7월 총 15억 달러(약 2조원)를 배상하는 내용으로 합의를 마쳤다.

이번 합의에 따른 작품당 배상액은 약 3000달러(약 435만원) 수준으로 알려졌다. 다만 국내 작가들도 실제 보상을 받으려면 정해진 절차에 따라 배상금을 청구해야 한다.

한국문학번역원에 따르면 보상 대상 목록에는 김애란의 ‘두근두근 내 인생’, 김영하의 ‘빛의 제국’ 등 4종, 김숨의 ‘한 명’, 신경숙의 ‘엄마를 부탁해’ 등 3종, 한강의 ‘소년이 온다’ 등 3종이 포함됐다. 이 밖에 황선미의 ‘마당을 나온 암탉’, 황석영의 ‘손님’ 등도 목록에 올랐다.

번역원은 저작권 관련 기관들과 협력해 국내 작가들이 정당한 보상을 받을 수 있도록 지원할 방침이다. 번역원 관계자는 “저작권 유관기관 등과 협력해 작가들이 정당한 배상을 받을 수 있도록 필요 시 법적 조치 등을 적극 지원하겠다”고 말했다.

AI 학습에 활용되는 출판물의 저작권과 보상을 둘러싼 문제 제기도 이어지고 있다. 한국출판인회의는 전날 해외 AI 기업들이 학습용으로 추정되는 도서를 대량 구매하려는 움직임과 관련해 정당한 보상을 촉구하는 호소문을 발표했다.

한국출판인회의는 호소문에서 “책이 없으면 AI도 없다”며 “그런데 정작 책을 만든 사람들은 자신의 작품이 언제, 어떻게, 어느 AI에 쓰였는지조차 알지 못한다. 알 수 없으니 묻지도, 거절하지도, 정당한 대가를 요구하지도 못한다”고 지적했다.

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