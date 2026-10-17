홍준표 “李 정권에 아부? 대통령 빼고 내가 갈 자리 어디 있나”

홍준표 전 대구시장이 이재명 정부에서 한 자리를 차지하기 위해 비판을 자제했다는 지적에 “내가 대통령 빼고 갈 자리가 어디 있느냐”고 반박했다.

홍준표 전 대구시장. 뉴스1

홍 전 시장은 지난 16일 밤 자신의 페이스북에 “이재명 정권이 잘해 줘 나라가 안정되고 번영했으면 하는 바람에서 지난 1년5개월 동안 비판하지 않고 지켜봤다”고 적었다.

이어 “그걸 두고 무지한 자들은 내가 한자리 하기 위해 이 정권에 아부했다고 한다”며 “대통령 빼고 내가 갈 자리가 어디 있느냐”고 반문했다.

홍 전 시장은 “43년을 즐풍목우(櫛風沐雨·머리털을 바람으로 빗질하고 몸은 빗물로 목욕한다)의 세월을 보낸 내가 무슨 자리 욕심이 더 있겠느냐”며 자신의 오랜 정치 경력을 언급했다.

이어 “저런 무지한 자들이 있는 바람에 세상이 혼탁하게 흘러가고 있다”며 “일부 틀딱들을 대상으로 한 유튜버들도 무지하기는 마찬가지”라고 비판했다.

그러면서 “나는 내 나라가 안정되고 번영하기를 바랄 뿐”이라며 “삼권분립이 아닌 삼권통합이 되면 이 나라 민주주의는 사라지고 합헌적 독재 시대가 올 거다. 그건 막아야 하지 않겠나”라고 덧붙였다.

홍 전 시장은 앞서 15일 CBS 라디오 인터뷰에서도 이 대통령이 입법부와 행정부에 이어 대법관 증원을 통해 사법부까지 장악하려 한다고 주장했다. 최근 자신의 소통 플랫폼 ‘청년의 꿈’에서는 정치 복귀를 요청하는 지지자들에게 “연말쯤 정치 상황을 보고 판단하겠다”고 답해 정치 복귀 가능성도 열어뒀다.

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