野공세·김민석 요청 속 추미애 사과…‘재정 빨대’ 발언 해명

추미애 경기도지사가 17일 자신의 ‘소방 재정 빨대’ 발언에 대해 “깊은 유감”이라며 공식 사과한 배경으로는 갈수록 거세지는 야당의 공세와 여권 내에서도 커진 사과 요구가 꼽힌다. 경기 부천 공장 화재 진압 중 소방관이 순직하면서 해당 발언이 여론의 거센 반발에 직면하자 추 지사는 “전체 맥락을 보면 전혀 그런 의도는 아니었다”며 문제의 발언이 나오게 된 경위를 설명하는 데 집중했다.

더불어민주당에 따르면 김민석 대표는 추 지사가 공개 사과에 나서기 전 직접 추 지사에게 ‘깊은 자성 어린 사과’를 요청했다. 김 대표는 이날 언론 공지에서 “당 소속 도지사의 발언으로 상처받은 소방관과 국민 여러분에게 당을 대신해 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 “당은 앞으로 당 소속 공직자들의 이런 부적절한 발언이 다시 일어나지 않도록 깊은 숙의를 거쳐서 조치하도록 하겠다”고 밝혔다.

추미애 경기도지사가 17일 경기 부천시 순천향대학교 병원 장례식장에서 부천 도장공장 화재 사망 소방관의 조문을 마친 뒤 기자회견을 갖고 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴스1

전날 이용우 대변인과 이날 이주희 원내대변인이 공식 논평으로 사과한 데 이어 김 대표까지 추 지사의 ‘재정 빨대’ 발언을 사과한 것이다.

민주당 지도부까지 나서 상황 수습에 나선 건 여론의 흐름과 무관치 않다. 추 지사의 발언 자체는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 대상 국정감사에서 나왔으나, 전날 발생한 부천 공장 화재 진압 중 심정지 상태에 빠졌던 김진석 소방위가 이날 끝내 숨지면서 해당 발언이 적절했는지가 논란의 중심에 섰다. 추 지사는 국감 도중 지자체의 재정 문제 관련해 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하면서 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 발언했다.

야당도 당장 추 지사의 발언을 고리로 대여 공세를 강화했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 “소방관의 순직 앞에, 등 돌린 소방관의 눈물 앞에, 죄책감조차 느끼지 않는가”라며 “그런 인식으로는 소방관 안전도, 국민 안전도 지킬 수 없다”고 비판했다. 박성훈 수석대변인도 논평에서 “참담한 사투의 현장에서 목격된 추 지사의 민낯은 분노를 넘어 참담함을 느끼게 한다”며 “국민의 생명과 안전을 지키는 소방관들의 피와 땀을 가리켜 ‘가장 큰 골치 아픈 재정 빨대’, ‘재정을 잡아먹는다’고 매도한 추 지사의 망언은 7만 소방공무원과 국민을 향한 명백한 인격 모독이자 언어폭력”이라고 주장했다.

비판이 커지자 공개 사과에 나선 추 지사는 발언의 배경과 맥락을 설명하는 데 초점을 맞췄다. 추 지사는 이날 경기 부천 순천향대 부천병원 장례식장에 마련된 김 소방위 빈소를 조문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 관련 질문에 “소방관을 폄훼할 의도는 전혀 없다”며 “저도 똑같이 정말 잘 해드리고자 호소하는 간절한 마음으로 그렇게 표현이 나왔던 것뿐”이라고 해명했다.

추미애 경기도지사가 17일 경기 부천시 순천향대학교 병원 장례식장에서 부천 도장공장 화재 사망 소방관의 조문을 마친 뒤 장례식장을 나서고 있다. 뉴스1

추 지사는 국감 당시 상황을 두고 “그날 경기도 재정 전반에 대한, 재정 비상 선언에 대해서 ‘과연 비상이라 할 수 있느냐’하는 추궁과 질문이 이어졌다”며 “그 끝에 소방에 대한 질문이 있었기 때문에 제가 ‘소방의 국가직화 이후에 여전히 지방 재정으로, 특히 인건비가 경기도의 경우에는 1조1000억원 정도 되는데 정부 지원은 아주 미미하다, 한 800억원밖에 안 된다. 그래서 전체적으로 재정 여력이 없는 가운데 가장 힘든 부분이다’ 이렇게 말씀을 드렸다”고 했다. 이어 “그런 구조적인 재정의 문제를 말씀드리다가 나온 표현상의 실수인 것은 저도 인정한다”고 말했다.

추 지사는 “소방관직을 국가직화 하는데 저도 (민주당) 당 대표로서 거기에 찬성하고 법안 발의를 했던 사람”이라고 강조하기도 했다. 그러면서 “원래 국가직화할 때는 중앙과 지방 소방직의 처우 불균형 문제, 처우 개선을 하기 위함도 그 뜻에 담겨 있었다. 그런데 처우 개선을 용이하게 하려면 권한 이양 못지않게 재정도 이양돼야 하는데, 그 부분이 따라주지 않기 때문에 여전히 야간수당 등이 적체되거나 밀려 있었다”고 설명했다.

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