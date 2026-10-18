박세영, 4년 만에 복귀한 ‘워킹맘’ 일상 공개

배우 박세영과 곽정욱 부부가 14개월 된 딸 나엘과 함께 육아 예능에 모습을 드러낸다. 오랜 공백을 깨고 작품 활동을 다시 시작한 박세영이 배우와 엄마로서 일상을 병행하는 모습이 공개될 예정이어서 관심이 쏠린다.

배우 박세영과 곽정욱 부부가 14개월 된 딸 나엘과 함께 육아 예능에 모습을 드러낸다. 오랜 공백을 깨고 작품 활동을 다시 시작한 박세영이 배우와 엄마로서 일상을 병행하는 모습이 공개될 예정이어서 관심이 쏠린다. KBS 슈퍼맨이 돌아왔다

최근 KBS 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 공식 유튜브 채널에는 박세영 가족의 출연을 알리는 예고 영상이 공개됐다. 영상에는 박세영과 곽정욱, 그리고 두 사람의 딸 곽나엘이 등장해 세 식구의 일상을 보여줬다.

박세영은 영상에서 자신을 14개월 된 딸을 키우고 있는 초보 엄마이자 배우라고 소개했다. 곽정욱 역시 자신을 초보 아빠라고 밝히며 딸과 함께하는 일상을 공개했다.

이번 출연에서 특히 눈길을 끄는 부분은 박세영이 약 4년 만에 다시 작품 활동에 나선 시점이라는 점이다. 육아에 전념하던 시간을 지나 다시 배우로서 현장에 복귀하면서, 일과 가정을 동시에 꾸려가는 워킹맘의 현실적인 모습이 프로그램을 통해 공개된다.

박세영은 오랜만에 작품을 다시 시작하면서 “내가 과연 워킹맘을 할 수 있을까”라고 자신이 과연 육아와 일을 모두 잘 해낼 수 있을지 걱정되는 마음을 드러냈다. 그럼에도 “잘 해내고 싶었다”며 새로운 도전에 대한 의지를 밝혔다.

예고편에서는 박세영이 출연하는 일일드라마 ‘가족관계증명서’ 촬영장도 공개됐다. 곽정욱은 딸과 함께 아내의 촬영 현장을 찾았고, 배우 한고은은 나엘 양에게 용돈까지 건네며 남다른 관심을 보였다.

한편 배우 박세영과 곽정욱의 인연은 2013년 방송된 드라마 ‘학교 2013’으로 거슬러 올라간다. 당시 박세영은 송하경 역을, 곽정욱은 오정호 역을 맡아 작품에서 함께 호흡을 맞췄다. 이후 두 사람은 연인 관계로 발전했고, 부부의 연을 맺었다.

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