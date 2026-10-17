횡성 치악산 걷기대회 성황…‘관광 500만 시대’ 힘 보탠다

당초 계획했던 목표보다 많은 사람이 몰린 ‘2026 횡성 치악산 걷기대회’가 성황리에 마무리됐다.

횡성군은 16일 강림면 부곡탐방지원센터 일원에서 열린 2026 횡성 치악산 걷기대회가 성료됐다고 밝혔다. 이번 걷기대회는 횡성에 있는 치악산의 아름다운 자연환경을 널리 알리고 치악산을 횡성의 새로운 관광자원으로 육성하기 위해 마련됐다.

2026 횡성 치악산 걷기대회 모습. 횡성군 제공

당초 600명 참여를 목표로 했으나 경기, 인천 등 다양한 지역에서 참가자들이 찾아오면서 총 700여 명이 참여해 높은 관심을 보였다.

참가자들은 부곡탐방지원센터를 출발해 부곡 폭포를 거쳐 부곡 제2교까지 이어지는 코스를 걸으며 치악산의 수려한 자연경관을 만끽했다. 특히 예상하지 못했던 아름다운 단풍이 더해져 가을 산행의 즐거움을 선사했다. 참가자들은 이번 걷기대회를 통해 횡성의 새로운 관광 명소를 알게 됐다는 반응과 함께 만족감을 나타낸 것으로 전해진다.

이날 행사에서는 ‘횡성 관광 500만 시대’ 달성을 위해 치악산을 핵심 관광자원으로 육성하겠다는 의지를 담은 퍼포먼스도 진행됐다. 퍼포먼스를 통해 참가자들과 함께 치악산의 매력을 알리고 횡성의 관광자원을 확장해 나가겠다는 뜻을 공유했다.

횡성군은 이번 걷기대회를 계기로 치악산의 자연환경과 지역 관광자원을 연계한 홍보를 강화하고 방문객들이 횡성의 다양한 관광지를 함께 찾을 수 있도록 관광 콘텐츠 발굴과 연계 관광 활성화에 힘쓸 계획이다.

장신상 횡성군수는 “이번 걷기대회에 계획보다 많은 분들이 참여해 횡성 치악산에 대한 관심을 확인할 수 있었다”라며 “치악산의 아름다운 자연과 관광적 가치를 널리 알리고 이를 횡성의 새로운 관광 경쟁력으로 키워 횡성관광 500만 시대를 실현해 나가겠다”라고 말했다.

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